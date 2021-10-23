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無印良品筆筒打開是Pocky巧克力棒！文青風外盒讓包裝控超心動

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編輯／Emily　圖／翻攝自小紅書@灰常、@芮仔很忙、@大發

MUJI無印良品的生活雜貨受到大家喜愛，最近大陸無印良品竟然與日本知名零食Pocky合作，推出聯名巧克力棒，雖然是餅乾，卻裝在充滿無印風格的牛皮紙製圓筒裡，乍看還以為是鉛筆或彩色筆，一不小心就會錯過。吃完巧克力棒，正好可以把包裝留下來當筆筒。

▲無印良品Xpocky。（圖／翻攝自小紅書@灰常）

無印良品聯名Pocky的巧克力棒一推出就洗版小紅書，文青風質感外盒讓包裝控看了超心動，以無印良品標誌性的牛皮紙材質為底，做成堅硬、厚厚的圓筒，上面印滿深紅色的巧克力棒圖案。第一眼看到真的不會想到是餅乾，很多去逛的網友都把它誤認成鉛筆、彩色筆，而沒多加留意。

▲無印良品Xpocky。（圖／翻攝自小紅書@灰常）

▲無印良品Xpocky。（圖／翻攝自小紅書@灰常）

打開後裡面裝了三種口味的Pocky餅乾，分別是藍色包裝的牛奶口味、粉紅包裝的草莓口味，以及棕色包裝的巧克力，喜歡吃什麼都能滿足。餅乾吃完包裝一定捨不得丟，把它留下來當筆筒，擺在書桌上清新可愛，也很適合拿來裝化妝刷具等各種小雜物。

▲無印良品Xpocky。（圖／翻攝自小紅書@灰常）

▲無印良品Xpocky。（圖／翻攝自小紅書@灰常）

另外，日本知名軟糖Pure先前曾與《精靈寶可夢》合作，推出引起熱潮的皮卡丘軟糖，最近他們又出最新款了！這次不只皮卡丘，居然加入新成員「波加曼」，他是隻水藍色、圓滾滾的企鵝造型生物，做成軟糖也是清爽的淺藍色，吃起來有麝香葡萄加橘子的酸甜滋味，搭配原本的黃色皮卡丘軟糖一起吃超級美味。外包裝也讓波加曼和皮卡丘一起，推出5款超萌包裝。


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關鍵字：

muji, 無印良品, pocky, 餅乾, 巧克力棒

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