9款「無印風」質感收納籃通通百元有找　一次買齊雜物秒歸位

文／LOOKin

最近整理房間成為休閒活動，想要優雅過生活、怎麼能與雜亂為伍！想用少少預算搞定居家收納絕對沒問題，推薦九款日式無印風質感的收納籃、收納箱，通通只要百元有找銅板價、就算一次買齊也不擔心傷荷包！

icolor萬用附蓋收納箱整理箱，NT$49

喜愛日系收納風格的女子絕對不能錯過這款好物！滿滿的日系無印風，簡約米白、黑、灰、藍色調能夠任意與房間主色調搭配，一次購買多個也才百元價格、附蓋設計更是超完美！

icolor One Touch 按壓式小物收納盒，NT$49

這類按壓式收納盒也很常能在日本女子間看到，按壓式設計可以維持視覺整齊感受，裝小髮夾、髮圈、化妝棉或是拋棄式隱形眼鏡都很適合。

icolor日本製 Revio簡約雙耳收納籃，NT$49

看到日本製簡直就是品質保證，這款編編自己家中也有使用，輕巧簡約的輪廓收納小物或者放置彩妝洗卸產品、面膜甚至3C相關產品、充電線、連廚房也能自由運用，是一款非常多用途的收納籃。

icolor日本製 萬用附蓋深型收納箱整理箱（透明色）NT$49

這款附蓋設計的收納整理箱也是滿滿日系無印風格！具深度的配置可活用性超高，也是日本女子家中很常見的收納箱！

MINISO名創優品手提收納箱，NT$59

帶點設計感的俐落輪廓配上莫蘭迪色調，耐看不膩眼，可以扣上密封的設計在收納時特別方便，放置日常會使用到的小工具或者3C配件都很合適。

MINISO名創優品 PE帶蓋收納箱，NT$99

這款收納籃最棒的就是附蓋與提把設計，提把讓拿取物品更加便利、附蓋設計則是能夠任意堆疊，基礎收納想要展現整齊感，維持一致性就是最高原則！

icolor純白可併排小物收納盒整理盒，NT$49

非常適合放在化妝台或者是桌面的一款可併排式小物收納籃，極簡設計視覺清爽討喜，活用性高。

MINISO名創優品 仿木紋紙巾盒，NT$79

家中衛生紙花花綠綠的包裝很常成為視覺凌亂來源，以白色調為主體搭配木紋設計的衛生紙盒絕對值得入手，滿滿無印質感讓居家氛圍徹底日系到底。

MINISO名創優品 鐵藝幾何收納籃，NT$99

放置飾品、髮圈等小物都非常方便，清爽白色調能任意融入居家風格之中。

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