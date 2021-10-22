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視帝薛仕凌「有數十件吊嘎」原因推爆　被孟耿如拱皮衣內不要穿

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▲孟耿如、薛仕凌出席英國東倫敦時尚品牌 ALLSAINTS彩繪皮衣慈善義賣活動 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

英國東倫敦時尚品牌 ALLSAINTS 與當代藝術家周世雄跨界合作，推出彩繪皮衣慈善義賣活動，於今（22日）邀請薛仕凌、孟耿如搶先逛店，兩人皆以品牌經典皮衣造型亮相，對他們而言皮衣單品好搭又有態度，孟耿如還笑虧薛仕凌，「皮衣裡面不穿也好看。」

▲▼孟耿如、薛仕凌 。（圖／品牌提供）

▲▼孟耿如、薛仕凌 。（圖／品牌提供）

▲孟耿如（右）、薛仕凌 。（圖／品牌提供）

薛仕凌剛拿下金鐘獎迷你劇集男配角獎與戲劇節目男主角獎，此次披著騎士皮衣搭配格紋印花外套出席活動，正好天氣轉涼很適合，他提到：「是品牌教我認識皮衣，除了經典穿搭還有很多變化。」至於自己衣櫃裡最多的單品是什麼？薛仕凌爆料說是吊嘎，至少有幾十件，但基本上是固定尺寸和白色系，原因是工作時常常換造型，薛仕凌養成習慣會在借來的服裝內穿一件內搭，即是禮貌也能預防「激凸」的尷尬問題，稱得上是「吊嘎專家」。

▲▼孟耿如、薛仕凌 。（圖／品牌提供）

▲孟耿如這次演繹翻羊毛領皮衣外套搭配印花洋裝 。（圖／品牌提供）

孟耿如這次演繹翻羊毛領皮衣外套搭配印花洋裝，可愛中帶點帥氣，她很推薦，「如果跟我個性雷同，比較率性的女生都可以嘗試，一點點帥氣元素加上皮衣是很舒服的穿搭。」孟耿如最近斜槓當藝術家有聲有色，她感謝粉絲，大家願意收藏對她來說是很大的鼓勵，還開玩笑表示，「黃子佼說之後靠我養很OK。」

▲▼孟耿如、薛仕凌 。（圖／品牌提供）

▲▼孟耿如、薛仕凌 。（圖／品牌提供）

▲台灣當代藝術家周世雄（右）為品牌彩繪3件皮衣，進行線上工藝拍賣 。（圖／品牌提供）

ALLSAINTS邀請台灣當代藝術家周世雄合作，為品牌彩繪3件皮衣，進行線上工藝拍賣。此次靈感為童心百面系列臉譜，訴說藝術家的童年回憶，周世雄也分享創作過程，因為需要將皮衣當成畫布，又需要顧慮到後續穿問題，比一般繪畫更具難度，將此行動雕塑的理念與時尚結合更具意義。

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關鍵字：

ALLSAINTS, 薛仕凌, 孟耿如, 皮衣, 金鐘

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