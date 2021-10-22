Sephora登台了！盤點5家必敗美妝品　限時折扣碼大放送　

文／姍咚的美妝日記

常看歐美彩妝品的人，每每出國一定要朝聖一下Sephora店面，甚至每年2次的折扣季都會找代購趁機補貨，現在不用這麼麻煩，Sephora台灣官網正式上線啦！

Sephora是一間集結各國品牌的複合式美妝店，許多歐美限定或是小眾人氣品牌在台灣都買不到，現在台灣官網已於21日上線，輸入折扣碼【ONLINE10】還能享有首購九折優惠、訂單金額超過2000台幣還享免運，不用再找代購，自己就能下單。

目前台灣官網的品牌還沒很齊全，以下推薦台灣官網有的、也是代購最熱銷的品項給大家：

Sephora必買亮點品牌1：Huda Beauty眼影盤

Huda Beauty家的眼影盤可以說是打開了我對歐美彩妝的新世界，顯色高、顏色繽紛大膽，從實用的九宮格眼影盤到浮誇的18色大盤，每每新的眼影盤上架都是彩妝控必敗的焦點，從霧面、暈染珠光、浮誇閃片，甚至是透明的珠光填色都是他們家的經典配色。

▼大盤眼影盤Nude，是許多美妝控必收的溫柔色調。

Sephora必買亮點品牌2：Tarte遮瑕液

Tarte家的遮瑕液是黑眼圈苦惱者的救星，據美妝版的長期觀察，多半的評價是「遮瑕效果強、不顯乾紋、用量省」很常被拿來和新品的遮瑕做比較，但地位卻一直屹立不搖。

除了遮瑕，Tarte的12色眼影盤tartelette in bloom clay palette，因為百搭的大地色系，也成為許多大地主的收藏品項之一。

Sephora必買亮點品牌3：Sephora自營#91蜜粉刷

除了各國美妝品牌，Sephora Collection是他們的自營品牌，其中也有許多好用的產品，不輸這些國際大牌，像是他們的刷具，尤其是#91號蜜粉刷，刷型圓潤、毛很細緻舒服，拿來沾蜜粉在臉上滾動非常的親膚、抓粉力也很好，快速就能全臉定妝。

▼看看這蓬鬆度，是不是像隻小龍貓？



Sephora必買亮點品牌4：Natasha Denona打亮、眼影盤

Natasha Denona的打亮能呈現自然的光澤，不像其他歐美大牌有囂張的亮度，但能有自然光圈且不顯紋路，像是打亮和腮紅的雙色組，小小一盒方便攜帶，也是代購的熱門品項。

同樣熱門的還有他的眼影盤，顯色度高、不易飛粉，質感非常的好，大盤的落日盤配色日常好搭、迷你的5色盤更是精選重點色讓你方便攜帶。



Sephora必買亮點品牌5：Anastasia Beverly Hills (ABH) 眼影盤

非常多美妝部落客會開箱的眼影盤，雖然評價不一，但時常被拿來做評比，比較熱門的有文藝復興眼影盤，而他們的眉膠也是長青品，許多想畫歐美妝容的都會使用ABH的眉膠。