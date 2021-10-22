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張鈞甯、隋棠與侯佩岑連環撞包！「輪流拎14萬手袋」尬女神仙氣

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記者鮑璿安 ／台北報導

義大利精品Loro Piana日前推出「Sesia」手提包款受到海內外女星喜愛，雖然包身沒有任何顯眼Logo，但光靠細緻做工與流暢的曲線輪廓，就成為高質感夯包。近期女星隋棠、張鈞甯、侯佩岑先後入手同款同色，即便撞包也要擺拍美照，畫面十分養眼。

▲隋棠、張鈞甯、侯佩岑 。（圖／翻攝自IG）

▲隋棠、張鈞甯、侯佩岑 。（圖／翻攝自IG）

▲隋棠演繹Sesia尤加利綠手提包。（圖／翻攝自IG）

隋棠近期以一顆Sesia尤加利綠手提包搭配碎花洋裝擺拍，自身的氣質美不需要多說，包款靈感來自山谷以及穿越其中的蜿蜒河流，與包款皮革同色調的品牌紋飾以琺瑯鈕扣的造型裝飾於提包右下角，搭配精緻的鎖釦賦予收藏價值。

▲隋棠、張鈞甯、侯佩岑 。（圖／翻攝自IG）

▲隋棠、張鈞甯、侯佩岑 。（圖／翻攝自IG）

▲張鈞甯、侯佩岑。（圖／翻攝自IG）

同樣包款也出現在張鈞甯身上，與隋棠搭配方式完全不同，張鈞甯以中性幹練的西裝外套與白T，營造女星私服的不經意效果，將包款放置一旁自帶仙氣。另外，侯佩岑則以側身出鏡，將Sesia上肩擺拍，藉此強調條紋肩帶的豐富層次，與尤加利綠完美融合。

▲▼安潔莉娜裘莉 。（圖／CFP）

▲隋棠、張鈞甯、侯佩岑 。（圖／翻攝自IG）

▲安潔莉娜裘莉也是Loro Piana Sesia包款死忠粉。（圖／CFP）

而三位女星恰巧選擇同款同色系，這顆無Logo的奢華包款毫無招架之力，其實Loro Piana早已是一線女星愛牌，該顆要價14萬的Sesia最先出現在好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）手中，就已經造成話題，如今熱潮燒到台灣女星，低調奢華讓人愛不釋手。

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關鍵字：

張鈞甯, 隋棠, 侯佩岑, 撞包, Loro Piana, Sesia

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