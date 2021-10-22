誠品《理想的文具展》日吸5千人次　裡面居然有郵局！還有「獨家郵戳」也太酷

▲誠品理想的文具展近期在信義店開展。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

誠品一年一度擁有不少死忠粉絲的《理想的文具》近期開展，今年以森林風打造整體場景，紓壓又療癒的氛圍值得一逛！除了有超過3米的可愛「量頸鹿」迎接文具迷之外，還有8大文具品牌打造的實體店面讓你好好逛，連郵局都在其內打造臨時門市，不但可寄信之外，還有獨家郵戳跟郵票是不是也太酷啦！

誠品書店「2021理想的文具」10／21起於信義店6F展演廳正式開展，蒐羅超過萬種世界新奇與獨特的文具，衛星展也於新竹巨城、誠品高雄大遠百店同步登場，才開展第一天就吸引不少文具迷報到，首日就吸客超過5,000人次。

除了會場的森林入口由日本插畫大師北澤平祐設計之外，各家知名文具品牌也大展創意，日本品牌PLUS建造森林裡的秘密樹屋，將人氣文具組放大百倍、DELFONICS則重現澀谷專門店的風格特色、Tombow強調未來文具店的時尚潮流感，法國品牌PAPIER TIGRE也將設置於巴黎本店的經典大型鉛筆裝置完美呈現，真是光打卡就賺飽啦。

展場內販售歐美日超過1萬種以上的文具，且有400種商品都是全台獨家首賣，台灣3家知名文具店包括「愛治文具房」、「直物生活文具」、「一分之一工作室」的人氣選物也於現場展出，讓文具迷不必全台跑透透一次就看夠，此外，在10／21、10／31限定2天，更會出現「臨時郵局」提供簡易郵政服務，還能買到展場聯名郵票與獨家限定郵戳。

而特色文具則有獨家引進女子博超人氣印章機Shachihata，有北澤平祐插畫元素，以及豐富色彩及圖樣可自由選配，製作屬於自己形象的可愛印章；經典品牌Tombow紀念日本首支固體膠水，特別製作「PiT 50周年復刻版口紅膠」，有復古的第一代包裝；PLUS與日本超人氣插畫家mizutama聯名的限量磁吸文具組，包含迷你美工刀、尺、訂書機等，輕巧實用。

業者表示，誠品人會員消費滿1,000元即贈限定徽章扭蛋，還有隱藏版等您來蒐集；10/31前單筆消費滿888 元還可贈200元實體及線上抵用券。