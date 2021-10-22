日本餐廳吃飯放「防疫燈籠罩」！鳥籠造型讓網吐槽：瘋了嗎？

編輯／Emily 圖／翻攝自hoshinoresorts.com、kyocera.co.jp

受到疫情影響，外出用餐中間都要隔著一層隔板，日本一家飯店就突發奇想，推出了造型精緻唯美的「防疫燈籠罩」，讓你待在燈籠空間內，安心享用美食，雖然標榜是高檔的體驗，但套著燈籠罩看起來莫名搞笑，會讓人聯想到鳥籠或燙頭髮的烘罩…，特殊設計直接引來網友吐槽：「瘋了嗎？」

「防疫燈籠罩」由日本飯店虹夕諾雅東京所推出，當你在他們的餐廳用餐時，就可以體驗到獨特的「東京燈籠晚餐」。不同於生硬的隔板，他們與京都老字號燈籠店小嶋商店合作，設計出充滿日本傳統風情的燈籠罩子，上方是燈籠造型，中間有一截是透明的，讓你能看清楚人臉，舒適的進行交談，進出也很方便。

「防疫燈籠罩」直徑75公分、高102公分，創造出一個足夠寬敞的用餐空間，讓你能在專屬防護罩裡安心的聊天、享用美食，中間透明的部分，前方有罩上PVC塑膠布阻絕噴濺，後方則是空的，可以通風、換氣，不用擔心太悶熱。雖然餐廳是想提供更優質的服務，卻引來網友狂嗆：「神智正常嗎？」、「太糟糕了」、「要這樣吃，乾脆不要吃。」

因為疫情的關係，隔板成了不可缺少的東西，有些聽力不好的人卻可能因為隔板而造成溝通障礙，日本京瓷公司就貼心的想開發一款「有字幕的透明隔板」，讓這塊板子具有識別語音的功能，會將人說的話變成文字，顯示在壓克力板上面，這樣就能輕鬆的交流了。方便的設計讓很多人覺得像玩遊戲時，與角色對話的場景，會忍不住想按上面的對話框。

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