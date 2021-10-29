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「鬆餅粉」零出錯食譜輕鬆端上桌！超好吃雞蛋糕、司康都難不倒你

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文／LOOKin

待在家時間長，親手做小甜點不只好吃、過程也很療癒心靈！最普遍的鬆餅粉更是家中必備，除了軟綿綿的舒芙蕾厚鬆餅之外，竟然連雞蛋糕、瑪德蓮、司康、銅鑼燒、杯子蛋糕都能零技巧完成，只要照著食譜學絕對不出錯輕鬆端上桌！

雞蛋糕

▲鬆餅粉食譜。（圖／LOOKIN提供）

▲雞蛋糕。（圖／翻攝自IG@kiki_kurashi，@brillantechikako）

【材料】

鬆餅粉1包（150克）、蛋6個、奶油3大匙，融化、烤模造型器具

【作法】

1.將六顆蛋打開攪拌均勻

2.再加入鬆餅粉攪拌均勻

3.最後加入三個融化奶油再攪拌均勻

4.放入造型烤盤烤熟就完成

食譜來源：美味生活

法式瑪德蓮

▲鬆餅粉食譜。（圖／LOOKIN提供）

▲法式瑪徳蓮。（圖／翻攝自IG@kissa_chachaya，@bluemoon3082）

【材料】

細砂糖60g、雞蛋 2顆、鬆餅粉100g、融化奶油80g、白巧克力適量

【作法】

1.雞蛋打散之後，加入砂糖攪拌均勻

2.放入過篩鬆餅粉攪拌均勻

3.加入融化奶油攪拌均勻，蓋上保鮮膜將麵團放入冷藏30分鐘

4.將麵糊倒入瑪德蓮烤盤上，只需要7分滿即可

5.烤箱預熱190度，烤約12-14分鐘

6.脫模之後放涼，將白巧克力隔水加熱融化

食譜來源：九州鬆餅

舒芙蕾厚鬆餅

▲鬆餅粉食譜。（圖／LOOKIN提供）

▲舒芙蕾厚鬆餅。（圖／翻攝自IG@mee_pancake，@chihiro_insta03）

【材料】

鬆餅粉120g、牛奶100g、白砂糖30g、雞蛋2顆、奶油30g、楓糖漿1大匙、烘焙紙、圓形烤模

【作法】

1.將蛋黃與蛋白分開、分別放在兩個碗中

2.在蛋黃液中依序加入楓糖漿、融化奶油與鮮奶

3.攪拌均勻後，再加入鬆餅粉持續攪拌直到顆粒消失

4.將蛋白打發，分次加入蛋黃液中攪拌均勻

5.在平底鍋中放入一張烘焙紙，再放上圓形烤模

6.將麵糊倒入八分滿，蓋上鍋蓋

7.十五分鐘後在烤模上放一個盤子，將整個鬆餅翻面後，蓋上鍋蓋再烤十五分鐘就完成

食譜來源：美味生活

英式司康

▲鬆餅粉食譜。（圖／LOOKIN提供）

▲英式司康。（圖／翻攝自IG@energystyle2021，@a.co.sweets）

【材料】

鬆餅粉150g、無鹽奶油25g、蛋半顆、鮮奶25ml、砂糖一小匙、葡萄乾適量

【作法】

1.先將鬆餅粉和砂糖和奶油加在一起揉均勻

2.再加入蛋和牛奶拌勻後用手開始揉成麵糰

3.最後加入葡萄乾揉成球狀麵團

4.將麵團壓扁，厚度大約3cm，再用餅乾模型壓型

5.接著用刷子刷上蛋黃後靜置5分鐘，烤箱預熱220度

6.將司康放進烤箱，用上下火烤220度烤15-20分鐘

7.約烤10分鐘時，翻轉烤盤讓司康均勻受熱上色

日式銅鑼燒

▲鬆餅粉食譜。（圖／LOOKIN提供）

▲日式銅鑼燒 。（圖／翻攝自IG@kashikoubou_de，@osanji_douzo）

【材料】

鬆餅粉 200g、蛋 1個、牛奶170g、蜂蜜30g、紅豆餡200g（市售的商品即可）

【作法】

1.鬆餅粉、蛋、牛奶、蜂蜜加入碗中攪拌。

2.將步驟1的碗以保鮮膜封上放置30分鐘後再煎。

3.讓平底鍋預熱加熱至200度後煎製麵糊。

4.麵糊表面出現氣泡後即可翻面。

5.麵糊煎好後，夾入大量餡料即完成。

食譜來源：九州鬆餅

英式杯子蛋糕

▲鬆餅粉食譜。（圖／LOOKIN提供）

▲英式杯子蛋糕。（圖／翻攝自IG@ifyoucare_jp，@marumaruko.70）

【材料】

鬆餅粉200g、蛋1個、牛奶120cc、奶油10g、喜歡的水果 50g~80g、紙杯 7oz（205ml）4個

【作法】

1.將奶油回歸常溫溶化

2.水果以外的材料都放入大碗，以攪拌器打勻

3.水果放入攪拌均勻的麵糊中稍微混和即可

4.倒入紙杯6分滿

5.放入較深的鍋中排列整齊後蓋上鍋蓋，以小火烤25分鐘

6.將紙杯顛倒後，麵糊膨脹表面有褐色烤過的痕跡即完成

食譜來源：九州鬆餅

▲鬆餅粉食譜。（圖／LOOKIN提供）

悠閒的假日午後也來嘗試看看這幾款鬆餅粉就能做成的點心吧！

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

鬆餅, 厚鬆餅, 舒芙蕾鬆餅, 司康, 甜點, 法式甜點, 雞蛋糕, 銅鑼燒

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