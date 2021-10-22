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王陽明買名錶不敢瞞蔡詩芸　「老婆越來越懂了」

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▲王陽明與蔡詩芸連袂出席HUBLOT新錶活動。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

HUBLOT（宇舶錶）今發表堅硬耐磨的藍寶石水晶材質腕錶，邀王陽明與蔡詩芸夫婦連袂展示上千萬元的Big Bang Integral藍寶石陀飛輪鍊帶腕錶，以及亞洲首曝光的Big Bang MP-11彩虹藍寶石腕錶，愛錶成痴的王陽明被問到買名錶是否會報備，他說：「一定會！老婆越來越懂了。」

▲▼HUBLOT BIG BANG MP11 彩虹藍寶石腕錶全球媒體預覽-王陽明,蔡詩芸 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王陽明領蔡詩芸進入名錶世界，成為兩人的興趣。（圖／記者黃克翔攝）

王陽明招認剛開始不會和蔡詩芸討論名錶，直到她越來越感興趣，開始了解錶的價值、二手市場行情等，成為夫妻倆的共通話題，恰好蔡詩芸喜歡大尺寸的錶款，兩人的腕錶收藏可以交換戴。連2歲女兒也有誕生、滿周歲紀念的專屬錶款，希望作為她成年禮物，一家都是名錶控。

▲▼ HUBLOT,CHANEL 。（圖／公關照）

▲HUBLOT全球限量50只的Big Bang MP-11彩虹藍寶石腕錶，3,990,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

今蔡詩芸是亞洲第一位戴上HUBLOT Big Bang MP-11彩虹藍寶石腕錶的貴客，華麗設計讓她直呼很嘻哈，與她饒舌歌手的身分相襯，品牌展現卓越技術，讓藍寶石水晶材質錶殼依然能展現流線弧度，透出具14日動力儲存的自製MP-11手上鍊機芯7個垂直排列的發條盒，錶圈鑲嵌紅寶石、粉色藍寶石、紫水晶、藍色藍寶石、水藍拓帕石、沙弗萊石、黃色藍寶石和橙色藍寶石展現彩虹色調；而王陽明所戴的Big Bang Integral陀飛輪錶，不僅錶殼透明，連鍊帶也以藍寶石水晶製造，搭配鈦金屬錶栓，讓美感與佩戴舒適度兼具。

▲▼ HUBLOT,CHANEL 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Integral藍寶石陀飛輪鍊帶腕錶，13,080,000元。

香奈兒（CHANEL）也玩通透技法，就像照X光一般透視，推出限量100只的Boy∙Friend X-Ray鏤空腕錶，以藍寶石水晶打造錶殼與錶圈，因此不僅可從面盤可見Caliber 3鏤空手動上鍊機械機芯，從側邊或任一角度也能欣賞精密機械。

▲▼ HUBLOT,CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量100只的Boy∙Friend X-Ray鏤空腕錶，2,464,000元。（圖／香奈兒提供）

►HUBLOT面盤上貼金　獨一無二圖案不怕撞錶

►溫柔奶茶色紅到名錶圈　HUBLOT陶瓷錶加美鑽放閃

 

關鍵字：

王陽明, 蔡詩芸, HUBLOT, CHANEL, 香奈兒

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