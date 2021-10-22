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謝盈萱、温昇豪牽手表示「分手後還是朋友」　曝私房台南美食清單

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記者王則絲／台北報導

為慶祝GUCCI於台南新光三越新天地的專門店重新開幕，今（22日）邀請金馬影后謝盈萱、温昇豪、胡宇威、曾之喬以及金馬最佳新演員陳妍霏到場同歡，曾在《俗女2》中飾演情侶的温昇豪與謝盈萱，一見面馬上牽起手，搞笑表示：「誰說分手後不能是朋友。」難得來到台南工作，兩人也大方分享來到台南最想吃的美食清單。

▲GUCCI台南新光三越重新開幕。（圖／品牌提供）

▲繼隋棠之後，温昇豪今天牽起謝盈萱的手，搞笑說道：「誰說分手後不能是朋友。」（圖／品牌提供）

因在《俗女養成記》中真實貼切的演技而人氣大暴漲的謝盈萱，今天是第一次獲邀參加時尚精品的活動，她表示感到非常的興奮開心、又帶一點緊張，每每現身都展現高衣Q的謝盈萱，今天貫徹率性的風格，選穿一身深藍色GG提花褲裝現身，相當俐落、高挑。

▲GUCCI台南新光三越。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI台南新光三越重新開幕。（圖／品牌提供）

▲謝盈萱、温昇豪同場出席GUCCI台南活動。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

雖然謝盈萱前陣子都在台南拍戲，但其實她一直沒有空好好逛逛，今天再度因工作快閃台南，她說道第一個想到的事情就是「食物」！不過她最想吃的美食清單頗為特別：「金得春捲、香腸熟肉，再來個鍋燒意麵，小捲米粉！上次來沒有吃到，列入清單。」同場參加的曾之喬也是一到台南就馬上開吃，受訪前還默默在休息室大嗑白糖粿，著實是吃貨一枚。

▲謝盈萱、温昇豪。（圖／記者王則絲攝）

▲溫昇豪今日復古打扮與新劇中角色不謀而合。（圖／記者王則絲攝）

温昇豪最近有一齣新劇《茶金》即將上檔，描寫1950年代台灣的故事，因此劇中的風格是非常復古的，為與新劇相呼應，今天他穿著米色西裝外套，搭配咖啡色燈芯絨，修身剪裁帶有些獵裝感，十分挺拔帥氣。

提到來到台南第一個浮現腦海想吃的東西是什麼，温昇豪馬上笑答：「溫體牛。」看來真的非常喜歡吃，「還有鱔魚意麵。」本次出席GUCCI活動，温昇豪也特別分享，自己年輕時購入GUCCI的第一個單品是零錢包，過了十幾年都還沒有壞，現在也還在使用。

▲GUCCI台南新光三越重新開幕。（圖／品牌提供）

▲GUCCI台南新光三越專門店重新開幕。（圖／品牌提供）

經過約三個多月的裝修，GUCCI台南新光三越新天地專門店於10月10日正式重新開幕，不只是邀請藝人共襄盛舉，更推出全台首賣款式「蟒蛇皮拼接手袋系列」，寶石綠色的包面滾以蟒蛇皮革包邊，質感超級奢華，讓曾之喬都直呼好喜歡。

▲GUCCI台南新光三越。（圖／記者王則絲攝）

▲台南首賣蟒蛇皮系列包款，酒神包、1955肩背包NT＄131,300、手提把1955 NT＄104,600。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI台南新光三越重新開幕。（圖／品牌提供）

▲GUCCI台南新光三越重新開幕。（圖／品牌提供）

▲GUCCI台南新光三越重新開幕。（圖／品牌提供）

▲同場與會藝人，曾之喬、陳妍霏、胡宇威。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

謝盈萱, 温昇豪, 俗女2, GUCCI, 台南, 台南新光三越, 開幕, 美食, 台南美食, 曾之喬, 胡宇威, 陳妍霏

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