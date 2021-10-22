女神柯佳嬿仙氣飄飄，逆齡美肌拿下保養代言全靠「4秘訣」

▲柯佳嬿仙氣爆棚，逆齡有方。（圖／翻攝自IG/alicekochiayen）

記者曾怡嘉／綜合報導

台劇《無神之地不下雨》開播，飾演「雲之神」的柯佳嬿，螢光幕前和以往比起更仙氣飄飄，日前她更憑藉著透亮肌膚，接下凡士林代言，在拍攝廣告現場更不藏私分享她的逆齡小秘訣。

▲柯佳嬿的好肌膚拿下身體保養代言。（圖／品牌提供）

今年36歲的柯佳嬿，透亮膚況加上逆齡顏值，先前飾演高中生，最近更升級當神，她透露除了從日常飲食下手，身體保養更為重要，才能讓上鏡前近乎完美。

#每天喝足溫水

柯佳嬿很愛宅在家料理，更重視喝水的重要性，和其他女星一樣，多喝水不僅能消水腫，還能幫助養顏美容，利用水分幫助身體代謝，同時排出廢物，她尤其建議喝溫水更好。

#偏愛速效保養

她曾分享保養每天都要做，因為自己很懶，所以挑選保養品重視效率，保養追求快速有效，這樣一來就有多的時間能去做別的事情。

#身體保養不能漏

許多女生保養只顧臉，若是身體肌膚乾巴巴，可是很容易顯老，她分享自己最近愛用凡士林潤膚露，洗澡後立刻塗抹，打造潤澤肌膚，睡前也會選擇帶有薰衣草香氣的乳液，輕輕按摩肩頸和小腿處，利用香氣掃去一天疲憊。

#少量多餐不忌口

柯佳嬿坦承自己食量不大，平時喜歡自己料理，以少量多餐為原則，簡單的水果、沙拉就能當成一餐，偶爾也會吃垃圾食物紓壓，畢竟維持好心情很重要。