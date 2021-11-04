粉紅經濟驚人！亞太LGBT年消費力39兆台幣　服裝品牌如何搶食男女通穿大餅

記者鮑璿安、王則絲／專題報導

中性風格逐漸成為穿搭趨勢，不只是時髦女生喜歡穿男裝剪裁的衣服，近日也有許多男明星帶頭示範裙裝穿搭，甚至直接女裝上身，許多品牌看重此風向，逐漸轉往開發「男女通穿」或是「無性別」的服裝設計，其中一個主要原因，可能是LGBT族群的壯大，以及其購買力，根據調查，亞太地區LGBT族群年度消費力達到1.4兆美元（約39.4兆台幣），數字大得驚人，這塊大餅人人想搶，反映在台灣的服裝市場，又是什麼景況？

▲以台灣為例，每年同志大遊行的人數都在持續增加。（圖／翻攝自Unsplash）



台灣可說是對同志最友善的國家之一，從年度彩虹圈大事「同志大遊行」的參加人數逐年增長，就能看出越趨開放的社會風氣，2003年首次舉辦遊行僅有兩千餘人參與，而到了2019則是達到20萬人次突破高峰，2020年因受到全球疫情影響，參與人數較往年低，推估約13萬人，而美國LGBTQ族群人口在2012至2020年更是大幅成長60%。據《LGBT CAPITAL》指出，全球LGBT族群消費力在2019年達到3.9兆美元（約109.6兆台幣），亞太地區LGBT族群年度消費力則有1.4兆美元（約39.4兆台幣）的驚人數字，佔比相當高，這股力量，也就是所謂的「粉紅經濟」。

▲2003年至2020年台灣同志遊行人口增長圖。（圖／ETtoday製圖）

▲全球粉紅經濟市場規模 。（圖／ETtoday製圖）

許多服裝品牌，早已發覺粉紅經濟不容忽視，也同時表達品牌理念，例如GUCCI為了模糊性別，讓男、女裝秀合併，每年走秀的次數縮減，但魅力更強大，日前才發生EXO KAI穿上GUCCI女裝系列的紅絲絨西裝，竟與女星IU撞衫，KAI嫵媚、IU帥氣，也顯現性別模糊下的新情調。而這股力量不只影響了精品，也體現在較平價的品牌或快時尚的設計中。

日本無印最快在明年春季實現一半服裝為「男女通穿」

日本報導指出，無印良品最快在2022年春季實現一半服裝為「男女通穿」屬性，並且將尺寸從原來的5種降至3種，確保商品種類至少達到250樣以上。如此大動作的變革主要原因有兩個，一是重視LGBT（性少數群體）市場，二是消化因疫情而影響的400億日元（約9.9億台幣）過剩庫存量。

2008年來台的MUJI Labo是男女通穿領頭羊

▲無印良品旗下實驗性服飾MUJI Labo一直主打男女皆可穿的思維。（圖／翻攝自官網）

台灣很早就被規劃到不分性別的穿衣藍圖中，無印良品旗下實驗性服飾MUJI Labo 2008年登台至今，就一直主打男女皆可穿的思維，品項包括大衣、連帽外套、襯衫、T恤與八分褲，所有形象照皆以一男一女並排站立的形式演繹，民眾會發現，當男模與女模穿著同樣剪裁和相同色調的衣服同時出現時，反而呈現出不同的韻味，也達到了品牌想傳遞的「一件擁有良好設計的衣服，男女都很適合」。

台灣顧客支持「一件擁有良好設計的衣服，男女都很適合」的理念

台灣民眾穿衣形態悄悄改變，無印良品官方接受《ET FASHION》訪問時表示，最初就是因為許多顧客的支持MUJI Labo的理念，因此自今年（2021年）秋冬開始擴大將一般男女裝也引入「男女適用」的設計理念。

台灣無印明年春季將男女適用服飾提高到35%以上

數字也能證明這一趨勢，截止目前台灣門市「男女適用」及MUJI Labo在全部服飾佔比約30%左右，明年春季希望能提高到35%以上。另外，今年秋冬一般男女裝提供近150件品項，而「男女適用」和Labo系列加起來約超過70支品項；明年春夏一般男女裝預計超過110支品項，男女適用和Labo系列加起來約近60支品項。從下圖看兩年的服裝佔比，即可了解到成長趨勢，即便在明年春季總服飾商品數減少的前提下，品牌仍對於男女通穿產品的幅度進行了提高。

▲無印良品明年春季提高男女通穿的服裝佔比 。（圖／ETtoday製圖）



當你堅持以性別劃分服裝種類時，無印良品給出獨特看法，「男女適用」的概念除了突破年齡與體型的限制外，最主要也是因為疫情，帶來生活、工作型態的改變，希望讓穿衣服這件事，不論是在家或外出，都能享有舒適的穿著體驗。另一方面，當家人的體型差不多、對服飾挑選的眼光也相似時，其實一起分享一件衣服，也是一種珍惜資源、減少浪費的行為。

UNIQLO U系列以中性無界限為特點

日系快時尚龍頭品牌UNIQLO與多數服裝產業相同，區分為男、女裝兩大塊，不過UNIQLO在中性風格的設計上不遺餘力，比方說廣受歡迎的「U系列」，便是做為未來概念的服裝，以中性無界限為一大特點；且像是UT系列，也沒有區分男、女裝，不過對於是否是針對LGBT族群來打造中性服，台灣UNIQLO公關則表示：「與其說是 LGBT，不如說一開始我們的LifeWear 品牌概念就是Made for All。像是最近的White Mountaineering、Theory 聯名，其實都是強調中性剪裁色彩， 男女都可穿，而且我們多元尺碼友善，從XS-3XL，適合各種性別跟身型。」

▲UNIQLO設計展現中性剪裁的趨勢。（圖／品牌提供）



ZARA 國外上市不分性別Original系列

西班牙快時尚品牌ZARA則是在歐美服裝路線中擁有獨佔鰲頭的地位，曾推出過「無性別Ungendered」系列，主要以基本款延伸為主，讓男、女模特都演繹同一套服裝。近期則是有推出Original系列，便沒有強調服裝歸類為男裝或女裝，另外，以及專業運動系列，女生要穿也是可以的，可惜並未引進台灣。

雖然ZARA目前並沒有固定的系列去溝通中性，不過依照時下潮流的趨勢，許多服裝其實都是男、女共穿的，在形象照裡也經常由女模特兒示範男裝，舉凡T恤、外套，其實都是設計男女生都能穿的。

根據調查顯示，相較於異性戀者，同志族群的消費力往往更高，例如交友軟體Blued的CEO耿樂曾表示：「同志群體的消費力是異性戀的3倍以上。」有許多的同志、同志情侶，因少有家庭、孩子上的經濟束縛，通常更捨得花錢、投資在自己身上，相較更注重外表的男同志，運用在治裝、美容的花費上也會比異性戀男性多更多，且亦有數字指出，同志族群喜好購物的比率為70%，異性戀團體則是41%，兩者相差甚遠。

時尚品牌爭相在中性服裝、無性別服裝上投入心思，不只是為了迎合時下流行趨勢、表達理念，相信全球LGBT族群的成長與驚人消費力，更是促使行動的原因。