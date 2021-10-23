霓淨思特賣會1折起、用5倍券再送面膜　艾維容68折買正貨送正貨

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

週年慶還在跑，五倍券也來了，讓美妝優惠活動大爆發，連醫美保養品牌也紛紛獻上優惠不手軟。像是在日本超夯、9月剛登台的艾維容，即刻為週年慶推出4大特惠組，不僅買正貨送正貨，最低更有68折；而 霓淨思則是舉辦一年一度特賣會，超狂優惠1折起，還有100元限定商品和用五倍券再送面膜一盒等多種好康。

▲艾維容今年9月正式登台，已有不少粉絲關注。



由全球五大整形外科醫師之一研發、風靡日本貴婦圈的專業醫美保養品牌ENVIRON艾維容，今年9月才剛正式登台就引發討論話題，艾維容也精選紅遍日本的4款超值限量組合跟上一年一度的週年慶，不僅打包人氣明星產品、買正貨送正貨，最低更有68折優惠，對想入坑嘗試的新粉們是最佳入手時機。

▲艾維容 肌礎潤透經典組，優惠價NT$2,240。



像是打包艾維容經典明星商品的「肌礎潤透經典組」，內含肌本保濕凝膠(階段1) 25ml＋肌本保濕霜」(階段1) 25ml，以及正貨贈禮「肌礎潔顏凝膠100g」，從清潔到保濕一組就能滿足，價值NT$2,975，相當於75折優惠。

▲艾維容 頂級青春無痕組，優惠價NT$8,230。



「頂級青春無痕組」則是打包日本超紅「維他命A系列」的黃金抗老保養組合：青春彈力精華(階段1)35ml＋青春彈力霜35ml，更加送頂級正貨贈禮「DFP312逆時緊緻精華30ml」，價值NT$12,050，以68折優惠價格就能擁有這3款奢華抗老保養品。

▲霓淨思。



而台灣醫美品牌Neogence 霓淨思則是即日起至10/31，於忠孝敦化商圈舉辦振興特賣會，不僅最低折扣下殺1折起，還有NT$100均一價優惠商品，今年更針對許多人愛囤的面膜推出任選4盒NT$399、任選12盒NT$999等折扣，平均一片不到NT$10，超狂優惠根本是囤貨好時機。

此外，更有單筆消費滿NT$1,000送官網折價卷NT$150、使用紙本五倍券再送面膜一盒、消費滿NT$1,500送超值好禮、消費滿NT$3,000再折NT$300等4重優惠活動。

▲霓淨思 玻尿酸保濕原液寵愛重磅禮盒，特價NT$699。



除了眾多優惠折扣，現場還有將許多人氣商品直接打包好的特惠組，最低折扣1.9折起，懶得東挑西選的人可以直接拿上幾組帶回家。像是「玻尿酸保濕原液寵愛重磅禮盒」，一口氣就能入手大中小3瓶霓淨思超熱賣的玻尿酸保濕原液，內含玻尿酸保濕原液30ml＋20ml＋6ml、玻尿酸保濕滲透乳液10ml、HA9玻尿酸極效保濕面膜3片/盒，價值NT$3,629，只要1.9折超優惠價格就能擁有。

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