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浪琴表聯手五星飯店絕美下午茶曝光　星星、月亮甜鹹點誘姊妹淘

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▲▼ Longines 。（圖／公關照）

▲台北萬豪酒店Lobby Lounge x浪琴表月相星辰聯名下午茶，每套兩人份2,080元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）近期主打Master巨擘系列月相機械女錶，特別與台北萬豪酒店Lobby Lounge攜手，自10月28日起至明年1月28日，推出期間限定的「月相星辰」聯名下午茶，以最具代表性的月相顯示為靈感，將星辰造型融入甜點設計，讓閨蜜同享絕美又美味的下午茶。

▲▼ Longines 。（圖／公關照）

▲星星司康造型可愛。

精品品牌每回與五星級飯店聯名創作下午茶，總巧妙融入品牌經典元素令人會心一笑，例如此次台北萬豪酒店Lobby Lounge與浪琴表合作的「月相星辰」下午茶，將司康製成可愛的星星造型、烏龍茶蛋糕點綴一輪明月、萬壽菊起士杯上還有日期數字圈裝飾等，在飯店享受雙人份的精緻甜鹹小點配上咖啡或茶，相當愜意。

▲▼ Longines 。（圖／公關照）

▲靈感源自浪琴月相錶的烏龍茶蛋糕。

除了與飯店結合打開知名度，凸顯品牌特色也是行銷重點，以飛行錶著稱的Bell & Ross，今以包機形式帶領媒體飛往台東，在機上走秀示範旗下都會感的BR 05系列首次推出GMT兩地時間腕錶，讓人立刻與招牌的飛機儀表板設計外型做連結。

▲▼ Longines 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross包機前往台東，在機上走秀展示BR 05系列GMT兩地時間腕錶。（圖／Bell & Ross提供）

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