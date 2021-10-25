SAMSUNG Galaxy大特價！還有OPPA才3690元　換手機衝一波

文／C編

年底是換新手機的好時刻，各品牌手機都有強項，如果還有特價，更是讓人蠢蠢欲動。「Her森森」推出3款手機優惠，包括SAMSUNG Galaxy A32、OPPO福利品 A53、realme GT 大師版 5G S778G，最低下殺3690元，針對自己的使用習慣與需求，換一支新手機正是時候。

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▲SAMSUNG、OPPO、resalme智慧型手機最低下殺3690元，點我搶購。



SAMSUNG Galaxy A32 5G（6G／128G）智慧型手機，原價9990元、特價7490元

擁有5G飆速聯網的功能，無論音樂、影片、追劇或是打遊戲，都可以更盡情享受，6.5寸HD+超大螢幕，搭配V極限極窄邊框讓視野更寬闊，共有黑、白、晴空藍、薰衣草紫這4種顏色，喜歡酷一點或浪漫一些，都能找到適合的，拿在手上好看又有型。

OPPO 福利品 A53（4＋64G）5000mAh大電量手機－能量黑，原價5990元、特價3690元

螢幕是手機的一大要件，OPPO這款手機採90Hz護眼靈點全螢幕，使用時流暢、不傷眼，此外，還有AI智慧調光和護眼模式，讓眼睛不那麼容易疲勞。6.5吋螢幕占比89.2%，無論追劇、玩遊戲，大螢幕看起來就是爽，背蓋設計來自於波光粼粼、透亮閃耀的大海波浪，透過巧妙手法呈現，帶來豐富絢麗的光線反射效果。

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realme GT 大師版 5G（8G/128G）S778G 性能影像旗艦機－晨曦，原價11990元、特價11990元

旅行箱設計的realme手機，拿在手上看起來特別又時髦，具街拍影像系統、超廣角與微距鏡頭，搭配獨家街頭攝影模式，適合喜歡拍照的人，3200萬SONY高畫素美顏自拍，AI全方位細緻化美顏，並且搭載三星AMOLED全螢幕，追劇、打電玩色彩都超鮮豔，非常流暢。