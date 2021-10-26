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礁溪品文旅8800元→3399元　升等家庭房、想泡湯隨時就能泡

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文／C編

氣溫逐漸下降，受到反聖嬰現象，今年冬天被預測會非常冷，那不妨趁著低溫跟家人朋友一起去泡湯驅驅寒，「Her森森」推出「雲朗觀光集團礁溪品文旅1泊1食雙人平日住宿券」，原價8800元、特價3399元，還升等家庭房，想要好好放鬆度假就靠這一檔。

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▲礁溪,雲朗,品文旅,泡湯,住宿,Her森森。（圖／Her森森）

▲雲朗觀光集團「礁溪品文旅」1泊1食雙人平日券，原價8800元、特價3399元，點我購買

雲朗觀光集團旗下首個文旅品牌「礁溪品文旅」，強調旅人與在地文藝旅宿新體驗，飯店位於礁溪溫泉源頭之一、也是觀光熱點的礁溪溫泉公園旁邊，可以先去附近繞繞，拍照打卡，再回到飯店泡湯休息。

礁溪品文旅的178間客房，全備有溫泉浴池，想泡的時候就可以泡湯，在冷冷的冬天絕對是最爽的體驗，同時採用自助Check-in系統，自助就可以入住；在館內也規劃溫泉SPA水療設施，戶外可一邊瞭望天空，一邊體驗SPA帶來的舒暢感，室內則有兒童戲水池、溜滑梯與噴泉舞池，讓孩子盡情享受與水共舞的開心時光。

客房溫馨又具有設計感，木質的地板以及裝潢，展現出溫潤輕鬆的感覺，每間客房都有溫泉池，想什麼時候泡湯就可以泡，無需像泡大眾池必須考慮開放時間、人會不會太多等等，泡完出門享受美食，舒舒服服，可以徹底放鬆休息。

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▲礁溪,雲朗,品文旅,泡湯,住宿,Her森森。（圖／Her森森）

▲雲朗觀光集團「礁溪品文旅」1泊1食雙人平日券，原價8800元、特價3399元，點我購買

「Her森森」推出「雲朗觀光集團礁溪品文旅1泊1食雙人平日住宿券」，原價8800元、特價3399元，還升等家庭房，更加寬敞的空間，可以更加放鬆舒壓，或是全家大小一起來，細細品味旅行的滋味。

關鍵字：

礁溪, 雲朗, 品文旅, 泡湯, 住宿, Her森森

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