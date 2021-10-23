金色、銀色亮片編織成唇膏盒！超級閃耀聖誕彩妝必買的都在這

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

雖然還沒進入12月，但現在聖誕彩妝就已經有不少品牌推出，並且開放購買，不但包裝設計奢華到不行，美得讓人晃眼，有些也是實用單品換上新裝，想要入手絕對要快，以免限量的賣完就再也收藏不到。

1.嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏彩殼 燦紅／銀耀，售價1350元

嬌蘭旗下的紅寶之吻高訂唇膏一直以來都以奢華、時髦的包裝，吸引許多人搶購，連郭雪芙都對它的彩殼愛不釋手，在2021年聖誕再度推出厲害的燦紅、銀耀版本，前者以紅色、金色亮片交錯打造，後者則是銀色、金色亮片交錯縫製，看起來不但很聖誕風，更是奢華到爆炸。

2.NARS 解放狂想16色眼彩盤，售價2300元

NARS每次推出的眼彩盤總是美到讓人屏息，這次也推出解放狂想16色眼彩盤，裡面包含好上手的橘金棕色調，也有時髦的紅色調，更有應景的綠色調，整體彩盤不管是新手或是彩妝老手都可以玩出新妝容，包裝更是以銀色基底搭配黑色緞帶，讓人有種開封禮物的感受。

3.SABON 流金年華 明星沐浴薰香組，售價3980元

裡面擁有經典的身體磨砂膏 60g、沐浴油 300ml、身體乳液 150ml、極潤護手霜 75ml、薰香組 100ml、沐浴球 160g，整盒超過5000元的價值，只賣3980元，不但擁有經典的磨砂膏，連受到粉絲喜愛的沐浴球也加進裡面，絕對是香氛控今年必買的組合。

4.THREE 幸運密碼采粧組，售價2400元

口紅不只是唇彩，也可以作為頰彩、眼影，以此為概念，THREE推出全新的幸運密碼采粧組，以迷你的包裝設計，將唇彩、頰彩、眼妝作為口紅設計，可以打造出洗練質感的妝容，展現出全新的節慶感妝容。

5.GROWN ALCHEMIST 聖誕限定身體乳霜，120ml、售價750元

沐浴後塗抹於全身，可針對手肘、膝蓋等特別乾燥的部位，加強按摩。主要成分包含柑橘、迷迭香葉、乳木果油，改善整體膚質、增加皮膚保濕力，讓肌膚更柔軟又清爽。