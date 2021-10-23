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月光族必學！5招超實用「無痛存錢法」　365存法就像玩遊戲

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▲▼5招超實用無痛存錢法。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

許多現代人都有及時享樂的想法，每個月拿到薪水就開始大手大腳的花錢，雖然知道要存錢，但執行時卻很隨性，覺得到月底剩多久就存多少，但實際上是幾乎每個月都是月光光，甚至不到月底就把錢花光了。想改變零存款的窘境，快把以下5種「無痛存錢法」學起來，積少成多，就連月光族，都能成功存下一筆錢。

▲▼5招超實用無痛存錢法。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.365存錢法

在一張紙上按照順序寫上數字1～365，每天選出一個數字劃掉，並存下相對應的金額，劃掉的數字不能重複選。像是剛發薪水那週可以每天都選300以上的數字，而快到月底或剛花了大錢、大支出的時候，就選1元、2元這種無負擔的金額，堅持365天每天都做到，一年後總共可存下66,795元。

這個方法可依個人收入、能力條件做倍數調整，比如兩倍、三倍，一年後存下的錢也不少。

▲▼5招超實用無痛存錢法。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.52存錢法

52個一周正好是一年，可以以第一週存50元，第二週存100元，第三週存150元，第四週存200元，以此類推，每週比上一週多存50元，存滿52週就是一年，總共可存下68,900元。

這個方法也可依個人收入做調整，把50元改成100元，從100元開始，每週遞增100元，做滿52週可存到137,800元。

▲▼5招超實用無痛存錢法。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.打賭存錢法

先為自己設定一個每月存錢目標，比如每個月想存1萬元，找一個很要好的朋友或家人，跟他約定每一週給他2,500元請他幫忙存起來。如果超過約定日期沒給錢，對方就能沒收這些錢，如果每次都有按時給錢，月底就可以全部取出給你。

▲▼5招超實用無痛存錢法。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.付房租存錢法

如果你是住在家裡、不用每月支出房租的人，你可以依照自己住家附近的房價水平，訂出每個月要繳的「房租錢」，找一個自己沒在使用的帳戶或開一個新的帳戶，每個月發薪水就將那份房租會到那個「假房東」帳戶裡。以一個月約7千元來算，一年下來「假房東」帳戶裡就能存到84,000元。

▲▼5招超實用無痛存錢法。（圖／翻攝unsplash,pexels）

5.倒數存錢法

為避免月初零薪水亂花，月底沒錢存的情況發生，可使用倒數法在月初多存一點錢。實際操作方式為，假設這個月是30天，那第一天就存300元，第二天存290元，第三天存270元，每天少10元，一直遞減到月底最後一天就是存10元。若是31天的月份，就是從310元開始遞減，每個月這樣做，一年可存超過5萬元。

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關鍵字：

生活, 理財, 存錢, 存錢法, 月光族

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