減肥不敢吃水果？營養師曝10種「低糖低熱量」水果　哈密瓜也上榜

▲挑對水果、控制攝取量，減肥吃水果也不怕胖。（圖／翻攝IG@babebani、@yubi_190）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

很多人在減肥或做體重控制時，除了避吃高熱量食物，甚至會覺得水果很甜、含糖量高就不敢吃，但知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）指出，其實只要控制少攝取的量，吃水果也不用怕發胖，他更分享了10種低糖低熱量的水果，愛吃水果的人可以優先選擇這些。

蕭瑋霖表示水果富含膳食纖維，且水溶性維生素含量又很高，建議每天要吃兩份，增加營養素攝取，1份約1個拳頭大小份量，或碗裝8分滿。如果喜歡吃水果又怕熱量高的人，他也整理10種熱量較低且含糖量也不高的水果，如果真的怕胖，建議可以挑選這10種水果來吃，包含：小番茄、楊桃、蓮霧、芭樂、哈密瓜、木瓜、草莓、橘子、水蜜桃、蘋果。

如果喜歡吃其他水果，又害怕水果含糖量很高不敢吃，蕭瑋霖指出其實只要控制好吃的「量」就沒問題。他就分享了一套水果代換法，像是香蕉半根（70g）可替換成百香果2顆（140g）或小顆草莓16顆（160g）、1.5個奇異果（105g）、9顆荔枝（100g）、聖女番茄23個（220g）、火龍果110g、芭樂1個（155g）、木瓜1/3個（150g）、西瓜1片（180g）哈密瓜1/4個（150g）、富士蘋果1個（130g）、橘子1個（150g）、愛文芒果1.5片（150g）、葡萄13個（85g）、鳳梨1/10片（110g）等，以上皆為一份水果的量，想要吃哪一種就按照份量互相替換即可。

蕭瑋霖最後也提醒，水果除了含有膳食纖維，也含有豐富維生素、植化素，尤其維生素C，除了能抗氧化外，還能幫助膠原蛋白形成，也能幫助傷口癒合，不僅跟健康有關，也能幫助美顏肌膚，別為了減肥就放棄吃水果。

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