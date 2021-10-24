UNIQLO最後一次「＋J」來了！　毛衣、外套、超美手袋不買會後悔

記者王則絲／台北報導

UNIQLO日前公佈2021秋冬「＋J」系列即將於11月11日正式上市，同時更投下一項驚人消息，原來這回將是UNIQLO與設計師Jil Sander繼相隔9年後，於2020二次合作以來的「最終章」！身為＋J的粉絲絕對要好好把握最後一次機會，下次再有聯名就不知道是何年何月了，以下就一起來看看本次「＋J」系列最必敗的單品有哪些。

本季「＋J」系列以「感性與力量之美」為主題，設計師Jil Sander表示：「今年秋冬系列著重於獨特輪廓、感性氛圍與奢華剪裁，並回應我們對舒適的全新定義—為所有人而生的精緻設計。我認為在人們重返社交生活的同時，也希望能有被保護的感受，本季特別打造New Oversize設計，強調輪廓的同時保有修身細節，並以多變化的方式詮釋秋冬經典單品。」

▲+J SUPIMA COTTON寬版立領襯衫，NT＄1,290、+J SUPIMACOTTON襯衫式外套，NT＄1,490。（圖／品牌提供，以下同）

自2020年回歸後每一季都熱賣的經典「＋J SUPIMA COTTON襯衫」，本季也再度推出，保留拼接感與招牌的立領，並新增外顯鈕扣與落肩設計巧妙升級，還有推出襯衫式外套款式；去年秋冬被搶爆的羽絨外套單品也有全新選擇，女裝有「蓬鬆羽絨外套」，男裝則有「羽絨MA-1飛行外套」。

▲+J蓬鬆羽絨外套，NT＄5,990、Hybrid羽絨寬版MA-1飛行外套，NT＄4,990。



高訂等級的大衣也是＋J系列最具收藏價值的單品之一，極簡設計不隨時間退流行，女裝「喀什米爾混紡大衣」採落肩剪裁與粗腰帶搭配設計，氣場很強大；男裝的「羊毛牛角釦大衣」則是特別有學院風情，穿上彷彿置身異國。

▲喀什米爾混紡無領大衣，NT＄7,990、羊毛寬版牛角釦大衣，NT＄8,990。



最新「＋J」系列的如同以往定價較高昂，若是小資族群，除了經典襯衫之外，也能從「千元內」配件下手，包括男、女裝數款皮帶都只要990元。此外，這次「＋J」因是最終章而別具意義，驚喜帶來了手袋單品，有皮革肩背包與托特包的選擇，純黑外型低調卻擋不住噴發的質感，有預算絕對要入手。

▲連身袖襯衫式洋裝，NT＄2,990、+J扣環皮帶，NT＄990、+J皮革肩背包，NT＄4,990。



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