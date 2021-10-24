Jolin秀登山照網友驚呼好年輕不科學！打造童顏肌保養祕訣有兩招

▲Jolin蔡依林的修長比列與結實曲線讓網友直呼不科學！（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）





▲Jolin蔡依林常常在IG上秀出素顏照，網友大讚簡直是少女（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

疫情時間工作量減少，天后蔡依林在家自己煮飯、打掃，享受難得的休假時光，如今疫情趨緩她也把握機會出門放風。日前跟友人一同到合歡山享受森林浴，更在Instagram接連PO出多則限動分享山中美景。照片中的蔡依林狀況超好，皮膚充滿光澤，翹臀鉛筆腿一覽無遺，結實曲線更讓網友驚呼「這根本就是大學生」。也深深讓大家對Jolin的保養功力，十分佩服。

許多網友看了Jolin的Instagram，都想像天后一樣擁有少女般的肌膚，其實掌握兩個保養訣竅就做得到了，第一是透亮，第二是緊緻。年輕的肌膚最重要的，就是能夠彈、潤、亮，抓住保養的重點，就能事半功倍！

秋冬保養關鍵兩步驟 光感精華搭配緊緻乳霜

很多人秋冬保養的步驟有時候只用精華，或是只用面霜，其實都是不夠的。可以先用含有美白成分的光感精華，提高肌膚的透亮度與保濕度，密集保養讓肌色更均勻透亮，接著再使用緊緻面霜，透過胜肽成分，讓肌膚更Ｑ彈，同時做好保濕。使用光感精華時，可以加強在膚色不均的顴骨或臉頰上，畫小圓圈按摩，使用面霜的時候，可以斟酌用量，用來按摩下颌線幫忙緊緻肌膚，也可以加強按摩法令紋，淡化細紋。

網友口碑爆棚 天后級精華與乳霜

許多民眾進入秋冬時節肌膚開始變得乾燥，細紋、粗糙等一籮筐肌膚問題接踵而來，現在網路上口碑爆棚、好評不斷的OLAY「膠原大紅瓶」，添加專櫃級成分99.7%高純度B3煙醯胺，不只為肌膚提供超強保濕度，還能細緻毛孔、彈潤肌膚、改善暗沉，再搭配奢華的「黃金級五胜肽」、「肌膚鑽石克拉果」，讓肌膚變得緊緻彈潤又透亮。OLAY「膠原大紅瓶」質地好延展好吸收，具品牌表示已有第三方機構認證，使用四周後，84%使用者感受到細紋淡化，與84%使用者感受到肌膚輪廓緊緻，是網友評價開架中超有感的保養乳霜！

秋冬是肌膚美白的黃金期，可以好好修護夏天累積的肌膚暗沉與膚色不均，尤其在口罩下的肌膚，真的需要好好呵護，恢復光彩。OLAY「光感小白瓶」一直以來都是美妝社群網友狂推的亮白好物，一瓶含有99.7%高純度B3煙醯胺，並使用日本珍珠光學科技，輕盈乳狀質地清爽好吸收，不只亮白還兼具保濕效果，能有效改善膚色不均、暗沉問題，使肌膚透光度有感提升！





▲OLAY「膠原大紅瓶」質地好延展好吸收，是網友評價開架中超有感的保養乳霜！(圖／資料照，下同。)





▲膚色不均，想要快速亮白均勻膚色必收OLAY「光感小白瓶」！

最狂雙11！用五倍券有感折扣超越週年慶

網友敲碗美妝控必收雙11購物節必收清單，OLAY今年更直接推出明星商品膠原大紅瓶買1送4「逆轉時光超值組」與光感小白瓶買1送7「水光美肌超值組 」限量組合。OLAY美白系列一直以來都是銷售常勝軍，還在觀望的你推薦可以入手「水光美肌超值組」 買光感小白瓶30ml再送30ml，更加贈面膜精華液18ml、小白瓶面膜一個，直接擁有OLAY經典美白全系列商品，雙11絕對是囤貨的最佳時機！

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