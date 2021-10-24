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星・變美／阿嬌鍾欣潼40歲依舊零毛孔！凍齡好肌膚靠3秘訣＋秘密武器

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▲▼阿嬌鍾欣潼3招養出零毛孔美肌。（圖／翻攝小紅書）

▲擁有精緻五官的鍾欣潼，被網友盛讚「盛世美顏」。(圖／翻攝阿嬌小紅書、微博，以下同)

記者張毓容／台北報導

出道以來就以精緻甜美五官被讚「盛世美顏」的鍾欣潼（阿嬌），雖然近年身形常忽胖忽瘦讓粉絲嚇一，但肌膚狀態一直維持地很好，細緻白嫩又透亮，超凍齡好膚質，完全看不出來她今年已邁入40歲。在粉絲瘋狂敲碗下，她曾分享自己清除粉刺黑頭的「秘密武器」，再搭配預防＋改善毛孔粗大的3招小秘訣，才能養出0毛孔美肌。

▲▼阿嬌鍾欣潼3招養出零毛孔美肌。（圖／翻攝小紅書）

▲幾乎零毛孔的細緻肌膚，被網友狂敲碗保養秘訣。

說到黑頭、粉刺問題，阿嬌提醒以下3件NG事千萬別做，否則粉刺沒清乾淨，還可能導致肌膚受傷！

1.用手擠粉刺：許多人看到粉刺第一反應就想擠，但擠粉刺很容易使毛孔變大、皮膚發炎。

2.物理性「除粉刺」：不論是使用市面上的妙鼻貼、拔粉刺面膜或是磨砂膏、自製蛋白面膜、小蘇打等來拔粉刺或搓粉刺，都會嚴重破壞皮膚角質層，容易導致草莓鼻、爛臉。

3.用凡士林按摩：網路上盛傳用凡士林按摩鼻頭去黑頭，不只不科學，油性肌膚長時間大量接觸凡士林，更可能使黑頭惡化成丘疹。

▲▼阿嬌鍾欣潼3招養出零毛孔美肌。（圖／翻攝小紅書）

▲她的去粉刺「秘密武器」藥房就能買到。

阿嬌表示自己去黑頭全靠藥局就能買得到的「維A酸乳膏」，維A酸乳膏可溶解黑頭，但她也提醒，維A酸具有刺激性，濃度別太濃，選擇0.025%即可，且剛開始不要大面積塗抹，用棉花棒輕點在黑頭部位，等5分鐘就洗掉，待肌膚適應後，再擴大面積和停留時間。另外，維A酸乳膏見光容易分解，建議睡前使用，塗抹好後最好關燈睡覺，約莫用2個月，對粉刺、黑頭就會有明顯效果。

▲阿嬌鍾欣潼3招養出零毛孔美肌。（圖／翻攝IG）

▲阿嬌提醒每日都要做好清潔和防曬。

除了去粉刺的秘密武器，阿嬌也以一併分享了自己改善&預防毛孔粗大的保養小秘訣，從日常護膚做到以下3件事。

1.做好清潔和防曬：每天認真洗臉，但一日不要超過3次，注意洗臉機一週只用1次，也不要用冰水、冷熱水交替洗臉，使用常溫水洗就好。

2.使用含有控油成分的保養品：日常保養可使用含有像是水楊酸、維生素A衍生物、高嶺土、海藻精華或維生素B群等常見控油成份的保養品，但也要留意自身膚質狀況來做挑選。

3.尋求專業醫師輔助：最後阿嬌也提醒，如果毛孔已經很大或是凹凸不平，就需要求助醫美療程來幫助收縮毛孔，也可請醫師幫忙判斷需不需要口服控油藥物。

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關鍵字：

星變美, 阿嬌, 鍾欣潼, 女星, 保養, 凍齡, 秘訣, 毛孔, 粉刺, 黑頭, 毛孔粗大, 零毛孔, 美肌

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