星巴克萬聖節「限定2天」第二杯半價　3連鎖咖啡「買一送一」喝起來

▲連鎖咖啡在萬聖節均祭出優惠，星巴克連2天推第二杯半價。（圖／業者提供，下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近日氣溫越來越低，也更有秋冬來臨的感覺了，準備開啟年末一連串節慶的前奏來臨，首開序幕的萬聖節，連鎖咖啡也祭出相關優惠，星巴克推出限定兩天全品項第二杯半價優惠，其他包括85度C、丹堤與伯朗咖啡，也有買一送一的優惠方案，在10月底喝杯咖啡暖暖心，順便拿優惠更療癒。

星巴克在萬聖節來臨的週末假日，也就是10／30與10／31限定2天，推出「萬聖Black Party 第二杯半價」優惠，活動期間消費者到店購買兩杯大杯相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯，需當場一次領取，不適用通路包括車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點。

85度C則有消費滿額「振興加碼買一送一」的促銷，在門市消費滿588元，就可獲得大杯咖啡買一送一券1張，兌換日期長達30天，請注意須至原購買店家兌換，且不適用於外送服務。

丹堤咖啡在西洋萬聖節當天10／31則推出買一送一優惠，活動當日至全台門市出示優惠圖片，即可享全系列大杯以上飲品買一送一；伯朗咖啡則在10／31於部分門市，推出好友日回饋，包括宜蘭與家福中壢店，都有以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯的促銷，飲品不限品項，贈送品以低價者計。

▲丹堤咖啡憑出示優惠圖片買一送一。（圖／業者提供）