BV繽紛腋下包、枕頭手袋超生火！春夏「運動工裝風」沒跟上就落伍

記者鮑璿安 ／台北報導

Bottega Veneta （BV）在前兩次的沙龍系列都以最保密的高規格形式呈現，但創意總監Daniel Lee的思維沒人能預料，這次來到底特律發表「SALON 03 2022春夏系列」，罕見高調直播大秀，本季以踏上旅行為靈感，誇張極具份量的設計與工業風格包款簡直魅力難擋。

▲SALON 03選在底特律發表著重於未來感呈現 。（圖／品牌提供）



Daniel Lee從去年開始捨棄以季節劃分新裝，改由SALON（沙龍） 系列與 WARDROBE （衣櫥）系列命名新品，沙龍概念的靈感源自高級訂製服黃金年代的私密展示，這次SALON 03選在底特律發表，原因是Daniel Lee 在6年前初次拜訪底特律時就被深深吸引，這工業科技與創意交織的城市便成為本季靈感。

▲美式運動及工裝風格表現在巨大廓形外套中 。（圖／品牌提供）

SALON 03重點呈現了美式運動及工裝風格，不分性別皆可演繹的，輪廓誇張巨大的夾克外衣、連帽外套被賦予抽繩與收腰細節，同時大大的帽領散發著蓬鬆柔軟的氛圍。細節中穿插著金屬紗線，代表舒適與實穿性，傳遞工業科技的創新效果。當然，最醒目的「BV綠」少不了，可以是翻領上衣、內搭或是休閒套裝，讓綠色更多層次呈現。

▲熱門編織包款持續以全新材質進化，另也有多彩腋下包 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta經典包款Intrecciato 皮革編織及熱賣的 Cassette 卡帶包款系列，皆以嶄新材質及手法重新詮釋，多以手捧形式呈現，另也有柔軟的腋下包品項，注入BV標誌性三角元素於肩帶，以亮橘色、白綠色撞擊出濃烈未來感。