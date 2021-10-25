包．開箱／BV大勢「可頌扭結包」進化！換上莓果毛絨外衣超萌

▲BV大勢「可頌扭結包」進化，換上莓果毛絨外衣超萌。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

還在苦惱應該入手哪顆Bottega Veneta （BV）最具代表性？接棒大勢雲朵包 Pouch Bag的Jodie Bag絕對是很好的選擇，最初以柔軟的編織材質搭配提把側邊的扭結設計，宛如可頌麵包般的小巧外型輕鬆風靡全球，如今《ET FASHION》包開箱再為大家帶來秋冬時節超迷人的桃粉色Jodie Bag，簡直匯集可愛於一身！

品牌創意總監Daniel Lee上任後，BV如同脫胎換骨夯包不斷出爐，這顆Jodie Bag想必大家已經很熟悉，有人叫它「扭結包」、「可頌牛角手袋」，其實包款是受到美國演員 Jodie Foster啟發，在一張躲避狗仔而舉起編織包的照片中，隱約看到了Jodie Bag的蹤影。

Jodie Bag近年來受到眾多潮人演繹，出現在名人街拍、時裝周場外，已經是熟面孔了，包款會爆紅根本不是意外，因為包款不僅搭配了品牌最出名的 Intrecciato 編織工法，在如同雲朵包的柔軟輪廓上，還有鮮明的扭結提帶設計，輕拉中央拉錬即可方便置物，提於手腕上，高級辨識度匯集一身，不紅反而奇怪。

▲迷你羊毛款式Jodie Bag 。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自品牌官網）

Daniel Lee擅長在輪廓和材質中玩出新花樣，這款扭結包也以不同材質陸續進化中，因其輪廓就足夠有記性點，哪怕捨棄了編織細節也照樣火紅，這次新增的迷你羊毛款式，以柔軟的毛絨效果呈現出包款的蓬鬆輪廓，賦予桃紅、棗紅以及裸色系，讓Mini Jodie能夠持續在秋冬季節發燒，拎上手自帶時尚光環。

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