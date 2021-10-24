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3星座完美嬌妻「能賺更能省」！　第一名零物慾男人最想娶

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲勤儉持家星座女Top 3 公開，娶到賺到了。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

勤儉持家是一種美德，有些人更是將省錢融入生命不可或缺的一部分，不得不說若是進入婚姻狀態，真的需要這方面特質加持，才能共創美滿婚姻，現在就來看看誰是「持家星座女」Top 3 ，娶到她們簡直是上輩子修來的福氣！

Top 3 摩羯座

摩羯座基本上不花大錢，因為任何衝動消費在她們眼中都是浮雲，已經將勤儉變成一種習慣了，很難有特別心動的東西能煽動摩羯，當然就算是親朋好友在旁勸敗，摩羯也會靜下心來思考什麼是需要以及想要，是非常自我的星座，登上持家星座排行榜完全不意外了。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 巨蟹座

巨蟹座持家是外界都知道的事情，但是巨蟹的勤儉不太一樣，平時都很斤斤計較，唯獨對最親密的家人例外，巨蟹在家人或是另一半眼中，其實是很大方的。這也是她們特別的地方，雖然省了很久，但若是巨蟹真正想買的東西，不論多貴也可能一眨眼就買了，而且完全不會捨不得，甚至會買來送給另一半，大方到超乎想像。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 金牛座

金牛座屬於能賺錢又能省錢的星座，從生活小細節上就能發現節儉的靈魂，而且金牛會勸身邊的人一同省錢，感染力極強，就算是花錢大手大腳的人遇到了金牛，也會變得異常小心翼翼。金牛座的魅力就在於十分務實，浪漫或是華而不實的東西，一律可以省去，這種特質娶到算是賺到了。

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關鍵字：

星座, 運勢, 摩羯座, 巨蟹座, 金牛座

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