陸「4千年一遇」美女撞衫Rosé！緊身背心洩S曲線遭網嫌：太做作

▲BLACKPINK成員Rosé（左）撞衫大陸「4000年一遇美女」鞠婧禕 。（圖／翻攝自微博、IG）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星鞠婧禕曾是「SNH48」女團成員，因「4000年一遇美女」稱號走紅，但她人紅是非多，關於純天然美貌爭議始終不斷。近期鞠婧禕PO出海邊美照，身穿短版小背心露出姣好身材，卻撞衫了韓團BLACKPINK成員Rosé，引發驚人對比。

▲鞠婧禕。（圖／翻攝自微博、IG）

鞠婧禕在微博擁有超過2千萬粉絲，時常因高顏值上熱搜，雖號稱4000年一遇的天然美女，但曾有舊照差距太大導致整形爭議。近期她穿著南韓設計師品牌EENK背心擺拍，淺色格紋背心加上排扣細節豐富層次感，鞠婧禕一頭濕髪加持，試圖展現纖細體態，一連多張美照齊發，讓粉絲難以招架。

▲Rosé穿著EENK背心。（圖／翻攝自微博、IG）

EENK算得上南韓女團愛牌，以復古的簡潔路線聞名，眼尖網友也發現，Rosé過去就曾穿過同款背心，當時以背心搭配牛仔褲的帥氣方式演繹，且大方露出纖細螞蟻腰，完全將高挑的身材優勢發揮出來，加上一頭金髮陪襯，整體造型很完整。兩位中韓女星撞衫，更引起大批粉絲熱議，兩相對比之下，不少人認為「Rosé贏得毫無壓力」、「4000年女神POSE太做作」、「更愛Rosé的搭配方式」。

►歐陽娜娜「差24歲撞衫」舒淇輸了！網見驚人對比：女王就是厲害



►孫藝真殘酷撞衫木村光希「贏太多」！差21歲網驚：氣場打趴