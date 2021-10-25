fb ig video ETtoday search mobile

總是疲勞不堪　用「減法生活」找回快樂

>

▲工作，辦公室，打電腦，壓力，上班族，勞工，員工。（圖／pakutaso）

▲試試減法生活，有助於改善你對人生的煩躁。（圖／pakutaso）

編輯／借借

總是覺得生活上有一大堆煩心的小事？某某東西還沒做、這些東西還沒買、空閒時候還要打掃做家事，人生的經歷全耗在無意義的事情上，難怪會覺得厭世，其實工作不用這麼累、也不用總要花冤枉錢，捨棄一些的「減法人生」說不定更適合你。

▲女性,示意圖。（圖／unsplash）

▲想開一點讓你更快樂。（圖／unsplash）

「減法人生」不代表什麼都不做，而是「挑重要的事情做」，以工作而言，在一人當兩人用的勞動條件市場，不要妄想工作會有做完的一天，而是要改變角度「減少未完成的工作」。

▲辦公、職場。（圖／翻攝PEXELS）

▲花時間釐清重要行程乍看之下更花時間，其實不然。（圖／PEXELS）

上班：簡化工作行程
想要簡化工作行程，就是要增加效率，除了加強工作密度之外，還有一個重點就是「確認目標」，找出目前手邊最重要的工作，然後跟上司確認「想要達成什麼結果」以及「現在短期內能做到什麼」，要讓上司有個底，不然只是豪無邊際的白費工。

▲▼ 刷卡,結帳,消費,購物。（圖／達志／示意圖）

▲若你有衝動消費習慣，建議延遲消費。（圖／達志示意圖）

理財：減少不必要的花費
仔細檢視自己的衣服或居家用品，你有囤貨的跡象嗎？還是發現一件衣服自己從來沒穿過？若有這樣的趨勢，首先需要強迫自己儲蓄，每個月至少撥10%薪資進銀行，然後對於衝動消費的習慣，就用「延遲消費」來解決，當想要買一樣東西時，告訴自己「過兩天再說」，你會發現你省了不少錢。

▲減肥,減重,鮭魚,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲許多運動在家就能做，花10分鐘能讓你更有精神。（圖／翻攝PEXELS）

健康：每天至少花10分鐘運動
或許你回到家已經很晚，你只想洗個澡後看電視輕鬆一下，但不要把跑客戶走在路上的時間當成運動，因為你也只比坐辦公室的上班族多動一點而已，現在獲得運動影片管道這麼多，告訴自己每天至少要運動10分鐘，而以美食作為情緒發洩的你，記得只點自己能吃得下的量。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！第一名最容易忽略壞情緒，忘記排解就變累積太多

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！第一名最容易忽略壞情緒，忘記排解就變累積太多

「憑實力單身」的4大特點！　意見很多、最後一個嚇跑異性

「憑實力單身」的4大特點！　意見很多、最後一個嚇跑異性

3星座完美嬌妻「能賺更能省」！　第一名零物慾男人最想娶

3星座完美嬌妻「能賺更能省」！　第一名零物慾男人最想娶

星巴克萬聖節「限定2天」第二杯半價　3連鎖咖啡「買一送一」喝起來 不想上班！職場倦怠期來臨「6件小事」幫你找回熱情 UNIQLO最後一次「＋J」來了！　毛衣、外套、超美手袋不買會後悔 智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難 奧斯塔羅12星座一周運勢1025-1031　雙魚注意過勞信號、獅子經濟壓力爆增 「最不想交往第二次」星座Top 3 ！　冠軍男女都怕，完美主義心超累 陸「4千年一遇」美女撞衫Rosé！緊身背心洩S曲線遭網嫌：太做作

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面