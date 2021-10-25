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開賣即秒殺！SABON、Dior夢幻聖誕倒數月曆，給你24個小驚喜

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▲SABON的流金年華系列於11/3開賣。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導　

美妝控們尖叫吧！每年讓人引頸期待的聖誕限定又來到！除了各式限定組合，大家最想購入的就是超限量的聖誕倒數月曆，華麗包裝打開每格都充滿著驚喜，想搶的人請務必密切注意開賣訊息。

▲▼倒數月曆。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲流金年華系列不僅包裝吸睛，橘子巧克力香氛更是一聞就愛上。

女孩們最愛的SABON在聖誕佳節以流金年華限量系列，向美好的60年代致敬，聖誕限量系列將橙橘和巧克力完美融合，一口氣推出12款禮盒與10款限量單品。

流金年華限量系列以柑橘搭上濃郁巧克力，加上甜蜜焦糖與波卡香草，完美展現溫暖滋味。限量包裝同樣以60年代的普普風格為主，透過幾何圖形和高彩度色彩並綴以未來感線條，打造快樂摩登風格。

▲▼倒數月曆。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲SABON 2021流金年華 倒數月曆，4,180元。

其中限量商品的重頭戲就是倒數月曆，內含24個小驚喜，每盒月曆中都附有2個護手霜30ml正貨、2款沐浴油50ml、2款身體磨砂膏60g與各式沐浴香氛獻禮，趁著周年慶入手正是好時機。

▲▼倒數月曆。（圖／記者張毓容攝）

▲Dior 2021繁花幻境聖誕倒數日曆，15,000元。

繼去年的巴黎奇幻夜景後，Dior今年找來倫敦著名插畫藝術家Alice Shirley打造「2021繁花幻境聖誕倒數日曆」，讓奇幻之夜再度降臨巴黎蒙田大道30號。打開點綴著Dior logo的純白外盒後，入眼所見是午夜藍花卉與金色冬芽於星空下交織盛放，吸引著蜜蜂、蝴蝶於繁花間翩翩起舞，包圍著高掛金燦CD Logo裝飾的Dior夢工坊，奢華又夢幻的夜景中滿載了24款驚喜小禮。

▲▼倒數月曆。（圖／記者張毓容攝）

▲倒數月曆中居然有迪奧香氛世家的蒙田30隨行香氛蠟燭。

今年的聖誕倒數日曆同樣集結了逆時能量精華、「再生花蜜系列」微導精露、花蜜乳霜、超完美柔霧粉底液、藍星唇膏、豐漾俏唇蜜、Miss Dior、J'adore香氛等Dior明星商品精巧版，還加入了幸運時刻、晚夏茉莉等2款「迪奧香氛世家-香氛精巧版」，最特別的是烙印上繁花幻境限量圖騰的「迪奧香氛世家系列-蒙田30隨行香氛蠟燭」85g，從保養、彩妝到香氛全都一網打盡。

關鍵字：

聖誕, 倒數月曆, SABON, Dior

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