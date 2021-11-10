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呼叫安迪沃荷粉！SK-II青春露安迪沃荷限定版　潮藝術限定禮盒週慶手刀收

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時尚中心／綜合報導

SK-II成「潮美」代表！跨界攜手普普藝術大師安迪沃荷，以其經典彩色電視訊號圖案為主題，推出SK-II青春露安迪沃荷限定版禮盒，喚醒女性美無止盡的自信。

▲▼SK-II精華液青春露。（圖／品牌提供）

▲SK-II青春露首次與普普大師安迪沃荷的合作，將「經典彩色電視訊號」化為設計靈感。（圖／品牌提供，下同。）

重磅登場！SK-II首次跨界普普藝術大師，推出「青春露安迪沃荷限定版」

每次SK-II青春露所推出的聯名合作SK-II 禮盒都令人驚豔，SK-II青春露首次與普普大師安迪沃荷的合作，將「經典彩色電視訊號」化為設計靈感，在SK-II青春露安迪沃荷限定版的瓶身上換上色彩鮮豔、藝術感濃厚的普普風印花設計，SK-II青春露安迪沃荷限定版搶眼風格火速引爆高度討論，直接美到想要收藏SK-II 禮盒！

▲▼SK-II青春露安迪沃荷限定版禮盒。（圖／品牌提供）

▲普普大師安迪沃荷強調每個人都有美的潛力與SK-II的美麗哲學契合。

身為世界上產量最高、最受歡迎的傳奇藝術家之一的安迪沃荷，經常在作品中探討藝術表達、廣告、藝人文化之間的關心，像是他認為「All is pretty. 一切皆美」、「I’ve never met a person I couldn’t call a beauty. 我從沒見過哪個人是不美的」、「If everybody’s not a beauty, then nobody is. 每個人都有美的一面」，安迪沃荷認為每個人都有美的潛力，每個人都會在生命中某時刻綻放出自己的美麗。

美麗並沒有一定的標準，每個人都有美的那一面，因為每個人都獨具魅力。

就是這樣共同的哲學，SK-II不謀而合，希望藉由這次跨界合作推出SK-II青春露安迪沃荷限定版能鼓勵女性用SK-II精華液養出晶瑩剔透的肌膚展現美無止盡的信心。

▲▼SK-II青春露限定版週年慶必收。（圖／品牌提供）

▲潮美的SK-II青春露限定版以安迪沃荷經典彩色電視訊號為靈感，值得把握週年慶收藏。

超越經典！SK-II青春露是品牌獲獎最多的暢銷商品

SK-II青春露安迪沃荷限定版擁有搶眼吸睛的外包裝造型還不夠，SK-II青春露對於肌膚保養的修護神力才是重頭戲！多年來從未改變過獨家配方的SK-II保養精華，是品牌獲獎最多的經典暢銷商品，含有超過90%的SK-II獨家成分PITERATM，SK-II精華青春露不斷為全球女性實現夢想中的晶瑩剔透，因此累積一票鐵粉將它譽為「神仙水」。

當面對忽冷忽熱的季節變化、生活作息不正常、皮膚乾燥…等不安定元素時，只要早晚在化妝水後拍拍SK-II精華液青春露，就能長時間讓肌膚維持在穩定的狀態，連好萊塢女星也難以抵擋PITERATM為肌膚帶來的晶瑩剔透！

▲▼SK-II精華液青春露。（圖／品牌提供）

▲被譽為神仙水的SK-II青春露維持水潤肌膚實現晶瑩剔透。

▲▼2021青春露安迪沃荷限定版。（圖／品牌提供）

▲潮美的SK-II青春露限定版以安迪沃荷經典彩色電視訊號為靈感，值得把握週年慶收藏。

今年2021週年慶必買Top1就是它！美到三款都想包

還在盤算週年慶要入手哪些必Buy好物嗎？這次SK-II青春露安迪沃荷限定版，一系列共三款限定瓶身印上三句不同的安迪沃荷美的名言，讓保養時刻也能增添藝術氣息。購買一瓶青春露安迪沃荷限定版即能擁有SK-II青春露安迪沃荷限定版禮盒，SK-II 禮盒內的同款化妝包更是由再生尼龍材料製作而成不論美妝鐵粉或是藝術迷都值得把握週年慶檔期，手刀收藏一波！>>> https://lihi1.com/mbGgT

*數量有限，售完為止
*SK-II保有活動變更及終止之權利

#SKII #青春露 #青春露安迪沃荷限定版 #美無止盡 #SKII合作

關鍵字：

SKII, 青春露, 青春露安迪沃荷限定版, 美無止盡, SKII合作

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