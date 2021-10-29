EXO KAI穿女裝「撞IU」嫵媚勝出　她霸氣厭世臉回擊

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓星IU、KAI（金鐘仁）近日分別登上韓版《ELLE》雜誌11月號封面，隔空「同框」為GUCCIＸBALENCIAGA聯名系列演繹畫報，畫面中IU一改過去甜美形象，霸氣以多套幹練套裝亮相，其中在大秀時就掀起話題的紅色天鵝絨套裝，更是讓IU瞬間氣勢破表，帥氣模樣令粉絲們臉紅心跳，不過巧合的是，KAI也在此次拍攝時穿上了同款套裝擺拍，女神、男神橫跨性別撞衫，引發網友們一陣熱議。

IU、與韓團EXO成員KAI前後成為GUCCI形象大使，韓版《ELLE》雜誌慶祝29週年，邀兩人登上11月號封面，並且隔空同框演繹GUCCIＸBALENCIAGA最新聯名系列，向來以清新形象深植人心的IU，一改過去甜美模樣，接連換上多套剪裁俐落的霸氣套裝，像是滿版GUCCI標誌性的GG Monogarm老花風衣、花朵印花裙裝，以及搶眼的紅色天鵝絨套裝，搭配IU冷豔的厭世表情，展現出不容靠近的女王氣勢。

而畫面曝光後立馬被眼尖網友發現，出現在同月雜誌的KAI也穿上了同款紅色天鵝絨套裝，可以說是從頭撞到尾，不同於IU運用紅唇點綴，KAI「女裝男穿」以硬挺身材演繹，一頭凌亂的頭髮慵懶靠在沙發上，搭配耳環、皮件等行頭加持，簡直比IU還撫媚，令粉絲們紛紛直呼：「根本從頭撞到尾」、「KAI太絕了」、「IU氣場一百」、「時尚哪有在分性別」。

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