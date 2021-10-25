fb ig video ETtoday search mobile

小賈斯汀辣妻「床照」曝光　收起性感改炫珠寶

>

▲▼ 海莉比伯 。（圖／翻攝haileybieber IG）

▲海莉比伯成為Tiffany新任品牌大使，趴在床上示範混搭各系列珠寶。（圖／翻攝haileybieber IG）

記者陳雅韻／台北報導

濕冷的周一就想賴在床上打滾，Tiffany & Co.備好「床照」讓大家羨慕一下，宣布加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）的辣模老婆海莉比伯（Hailey Bieber）擔任最新品牌大使，首波宣傳照便是他自在趴在床上，雙手疊戴Tiffany各系列的手環與戒指，手捧著臉開懷大笑，成功吸引目光。

▲▼ 海莉比伯 。（圖／翻攝haileybieber IG）

▲小賈斯汀（左）與海莉比伯連袂出席MET GALA，她穿YSL禮服搭配Tiffany珠寶。（圖／翻攝haileybieber IG）

24歲的海莉比伯來自演藝世家，爸爸是影星史蒂芬鮑德溫（Stephen Baldwin），上周不甚使用道具槍誤殺攝影指導的男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）是她的伯父，她去年嫁給小賈斯汀後知名度更上層樓，精品代言接不停，近日拿下Tiffany大使頭銜有跡可循，近半年她出席MET GALA晚宴等公開活動，幾乎都戴Tiffany珠寶亮相。

▲▼ 海莉比伯 。（圖／翻攝haileybieber IG）

▲海莉比伯拍攝Jimmy Choo廣告，穿開高衩泳衣性感入鏡。（圖／翻攝haileybieber IG）

芭蕾舞者出身的海莉比伯也不吝惜展現姣好身材，尤其開高衩的設計深得她芳心，曾出席慈善拍賣活動穿開到腿根處的禮服，讓老公小賈斯汀頻頻護腰防走光；最令人驚嘆的是她本季為精品鞋Jimmy Choo拍的廣告，身穿開高衩至腰部的泳衣，側身幾乎全裸大秀美腿與蜜臀線條，讓人眼光一路延伸至桃紅色高跟鞋，達到吸睛效果。

►孫芸芸女兒尺度大解放　火辣比基尼纖腰、美腿被看光

►賈靜雯怕收珠寶「被驚嚇」　張孝全得意送Tiffany變老婆貼身物

關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., Jimmy Choo, 海莉比伯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

浪琴表聯手五星飯店絕美下午茶曝光　星星、月亮甜鹹點誘姊妹淘

浪琴表聯手五星飯店絕美下午茶曝光　星星、月亮甜鹹點誘姊妹淘

王陽明買名錶不敢瞞蔡詩芸　「老婆越來越懂了」

王陽明買名錶不敢瞞蔡詩芸　「老婆越來越懂了」

楊謹華狂愛流蘇珠寶甩不停　把婚戒鎖保險箱

楊謹華狂愛流蘇珠寶甩不停　把婚戒鎖保險箱

孫芸芸女兒尺度大解放　火辣比基尼纖腰、美腿被看光 香港前女首富露上千萬「橘盒牆」　全是愛馬仕珍稀包、貼照避拿錯 何潤東「在家比較小女人」　想和老婆戴對錶怕被打槍 豪門新娘都愛長袖白紗！　世界前首富千金訂製蕾絲嫁衣美翻 凱特王子妃紅吱吱穿搭甩土味　氣質百褶裙加分 萬寶龍黑色潮包特殊Logo含深意　從皮革到搭扣製作都環保 「少女時代」Tiffany露上癮　Zara外套不穿好亮香肩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面