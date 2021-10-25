小賈斯汀辣妻「床照」曝光　收起性感改炫珠寶

▲海莉比伯成為Tiffany新任品牌大使，趴在床上示範混搭各系列珠寶。（圖／翻攝haileybieber IG）

記者陳雅韻／台北報導

濕冷的周一就想賴在床上打滾，Tiffany & Co.備好「床照」讓大家羨慕一下，宣布加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）的辣模老婆海莉比伯（Hailey Bieber）擔任最新品牌大使，首波宣傳照便是他自在趴在床上，雙手疊戴Tiffany各系列的手環與戒指，手捧著臉開懷大笑，成功吸引目光。

▲小賈斯汀（左）與海莉比伯連袂出席MET GALA，她穿YSL禮服搭配Tiffany珠寶。（圖／翻攝haileybieber IG）

24歲的海莉比伯來自演藝世家，爸爸是影星史蒂芬鮑德溫（Stephen Baldwin），上周不甚使用道具槍誤殺攝影指導的男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）是她的伯父，她去年嫁給小賈斯汀後知名度更上層樓，精品代言接不停，近日拿下Tiffany大使頭銜有跡可循，近半年她出席MET GALA晚宴等公開活動，幾乎都戴Tiffany珠寶亮相。

▲海莉比伯拍攝Jimmy Choo廣告，穿開高衩泳衣性感入鏡。（圖／翻攝haileybieber IG）

芭蕾舞者出身的海莉比伯也不吝惜展現姣好身材，尤其開高衩的設計深得她芳心，曾出席慈善拍賣活動穿開到腿根處的禮服，讓老公小賈斯汀頻頻護腰防走光；最令人驚嘆的是她本季為精品鞋Jimmy Choo拍的廣告，身穿開高衩至腰部的泳衣，側身幾乎全裸大秀美腿與蜜臀線條，讓人眼光一路延伸至桃紅色高跟鞋，達到吸睛效果。

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