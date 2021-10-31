誰說下雨天不能穿小白鞋！網友激推7款百搭出門不怕濕答答

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陰晴不定時常下雨的秋天，是不是讓你好煩惱呢？不知道要穿什麼鞋子出門，怕淺色鞋子容易髒、材質不防水又怕濕掉；不想穿雨鞋，但又想要有型出門的朋友，網友推薦7雙人氣鞋款，不怕濕不怕髒、好穿又耐看，下雨天也能漂亮出門。保證讓你下雨天安心出門，乾淨回家，一起往下滑看看吧。

Nike厚底皮革小白鞋

誰說下雨天就不能穿小白鞋？Nike Blazer Low皮革材質設計能有效避免襪子被雨水濺濕，最容易被弄髒的鞋頭也能輕易擦拭清理；厚底增高的設計拉高了褲管與地板的距離，就算踩到水窪，也能減少褲管被潑濕的機會。

New Balance 210 皮革魔鬼氈板鞋

全皮革的設計在New Balance的鞋款中相當少見，平底板鞋雖然沒有像增高鞋能拉長腿部比例的效果，卻更平易近人適合日常穿搭，結合方便的魔鬼氈黏貼設計，是一雙適合懶人的必備鞋款。

VANS Old Skool麂皮板鞋

在你的印象中，麂皮是不是怕髒、怕水又難照顧的皮革呢？VANS Old Skool的麂皮系列使用防潑水的HEIQ ECO DAY技術，讓麂皮設計就算在雨天也能穿出門，當然如果對麂皮還是不放心，萬年經典的Old Skool帆布款是你的最佳備案。

ALL STAR 100 GORE-TEX OX低筒防水帆布鞋

ALL STAR系列也是萬年經典款，為了紀念ALL STAR鞋款誕生100周年而特別設計的「ALL STAR 100」系列 ，將GORE-TEX材料加入帆布設計當中，鞋舌與鞋身完美的結合，達到完全防水的效果。

▲ALL STAR防水帆布鞋。（圖／翻攝自converse.jp）



ALL STAR 100 ACTIVE HERITAGE高筒防水帆布鞋

同樣以GORE-TEX材料為主的「ACTIVE HERITAGE」系列，利用帆布及尼龍物料打造有別以往的層次感；全系列採用高筒設計，將腳保護得更全面，是下雨天完全不愁腳濕掉的王牌鞋款。網友狂推：「長筒比較防水」、「買吧不會後悔的，我只後悔沒早點買」。

adidas stan smith皮革鞋

adidas stan smith可說是最經典的復古皮革鞋。同樣為全皮革設計，下雨天具有防潑水的功能；鞋身兩側的透氣孔設計，為愛迪達經典三條線設計圖樣，以白色為基底，鞋跟處不同的顏色設計，打造stan smith的多樣性，任合風格都能輕鬆駕馭。

CONVERSE ECONYL拉鍊高筒鞋

經典的CONVERSE ECONYL也不容小覷，相對價位高一點的ACTIVE HERITAGE系列，ECONYL是你省荷包的最好替代方案。尼龍材質可以防止雨水滲入，側邊拉鍊設計除了增加高筒鞋的造型感，在穿脫上也更為方便。

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