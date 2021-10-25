安潔莉娜裘莉「超緊液態裙」S曲線看光！　網驚呼：美到像雕塑品

▲安潔莉娜裘莉（AngelinaJolie） 。（圖／AP）

記者鮑璿安／台北報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（AngelinaJolie）近期為新作《永恆族Eternal》頻頻亮相紅毯，最新造型換上了一套Atelier Versace性感銀色平口裙裝，將窈窕曲線一次噴發，46歲的她不僅毫無贅肉，狀態好到不科學，氣場大開模樣讓網友紛紛直呼：「根本是雕塑藝術品」。

▲Angelina Jolie 換上Atelier Versace高級訂製銀色禮服登場 。（圖／AP）

安潔莉娜裘莉向來是紅毯常勝軍，這回換上Atelier Versace高級訂製銀色禮服登場，平口剪裁呈現出她纖細鎖骨線條，裙裝宛如為她身材量身打造一般，整體曲線從上而下完美包覆。並在腰間加以抓皺元素增添層次感，多角度的金屬光澤效果展現安潔莉娜裘莉剛柔兼具的風格，尤其是她獨特的氣場，一出場就讓人驚艷。

▲Angelina Jolie駕馭簡約斗篷裙裝 。（圖／AP）

安潔莉娜裘莉最近因《永恆族Eternal》獻出不少絕美紅毯造型，另一套走簡約路線，黑色斗篷式裙裝為她增添不少氣勢，並在斜肩剪裁中流露女人味，幾乎套套都是經典造型，讓網友大呼：「美到不科學」、「根本是雕塑出來的藝術品」、「身材無可挑剔」。

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