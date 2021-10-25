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G-SHOCK化身虛擬戰士　錶帶神秘數字引入科幻世界

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▲▼ G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以虛擬實境為靈感設計的GMW-B5000TVA-1腕錶，50,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日系腕錶品牌CASIO、CITIZEN近來新款男錶酷味十足，黑色是共通語彙，各自創造科幻或都會等不同風格。CASIO旗下G-SHOCK開啟金屬錶商品線後備受好評，2018年上市後不斷在顏色、材質上做變化，最新力作是以「虛擬實境」為靈感設計的GMW-B5000TVA腕錶，由輕量的鈦金屬材質製成，錶帶與錶圈上以雷射刻印出的宛如各種神祕代號的字樣裝飾，錶款化身為虛擬戰士，帶領錶迷進入科幻與電玩遊戲世界。

▲▼ G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）▲▼ G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GMW-B5000TVA-1腕錶的錶耳孔透出紅色樹脂（左），錶帶以雷射雕刻印刷字樣點綴。

酷黑的G-SHOCK GMW-B5000TVA腕錶當中的一抹紅，出現在錶耳孔透出下層的紅色樹脂，為錶款增添亮點；具備BLUETOOTH®藍牙連線功能及MULTIBAND 6世界六局標準電波自動校正時間，透過G-SHOCK Connected應用程式同步校正當地時間，此外具世界時間、倒數計時、鬧鈴、全自動月曆等功能，功能與外型都強悍。

▲▼ G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN NA1004-87E機械腕錶，具兩件式錶圈設計，58,000元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN則以「減法美學設計」為主軸，打造Series 8系列機械錶，新一代錶款搭載厚度僅4.1毫米並升級抗磁功能的自動上鍊機芯，提升佩戴舒適度也符合日常生活所需，當中NA1004-87E腕錶採兩件式錶圈設計，錶殼與鍊帶融合了拉絲與拋光兩種裝飾法，流露好質感。

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關鍵字：

G-SHOCK, CITIZEN

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