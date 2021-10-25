fb ig video ETtoday search mobile

蔡依林靠襪靴營造逆天比例　「3840顆水鑽」纏繞腳尖閃出天際

>

記者鮑璿安／台北報導

亞洲天后 Jolin 蔡依林再度推出全新國際規格單曲《都沒差》，並釋出最新宣傳照引發熱議，她穿著性感中空禮服大秀傲人曲線，同時腳踩襪靴高跟鞋履營造極佳身材比例，鞋款採用3,840個水鑽搭配水鑽鑲成的鞋跟，果然助陣天后氣場。

▲▼蔡依林 。（圖／品牌提供）

▲▼蔡依林 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林以Saint Laurent中空禮服搭配秋冬Cleo襪靴高跟鞋 。（圖／品牌提供）

蔡依林這次為新曲拍攝宣傳照，大秀性感好身材，以Saint Laurent中空禮服超深剪裁直接開到胃，伴隨著羽毛細節增添層次感，剛柔兼具的效果相當養眼。視線向下看，一雙細長美腿加以鞋履品牌Rene Caovilla 全新秋冬Cleo襪靴高跟鞋履收尾，創造了逆天身材比例，鞋款運用Cleo水鑽螺旋繫帶纏繞於鞋身上，採用3,840個水鑽，搭配以水鑽鑲成的鞋跟，讓天后從頭到腳都充滿吸睛亮點。

▲▼蔡依林 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林穿著過膝高筒襪靴 。（圖／品牌提供）

蔡依林嬌小身材卻能創造逆天身材比例，選鞋就是一大玄機，她很常穿著襪靴單品，不僅能夠修飾腿型又能加強性感氣息，先前她曾在《Stars Align》MV中穿上Rene Caovilla 旗下Grace過膝高筒襪靴，以簡約設計結合現代風格，蔡依林選擇酒紅色系鞋款，搭配超短緊身連體衣，將身材營造得相當完美，搶眼造型令人印象深刻。

►歐陽娜娜「差24歲撞衫」舒淇輸了！網見驚人對比：女王就是厲害

►孫藝真殘酷撞衫木村光希「贏太多」！差21歲網驚：氣場打趴

關鍵字：

蔡依林, Jolin 都沒差, Rene Caovilla

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！第一名最容易忽略壞情緒，忘記排解就變累積太多

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！第一名最容易忽略壞情緒，忘記排解就變累積太多

「憑實力單身」的4大特點！　意見很多、最後一個嚇跑異性

「憑實力單身」的4大特點！　意見很多、最後一個嚇跑異性

Jolin秀登山照網友驚呼好年輕不科學！打造童顏肌保養祕訣有兩招

Jolin秀登山照網友驚呼好年輕不科學！打造童顏肌保養祕訣有兩招

3星座完美嬌妻「能賺更能省」！　第一名零物慾男人最想娶 星巴克萬聖節「限定2天」第二杯半價　3連鎖咖啡「買一送一」喝起來 UNIQLO最後一次「＋J」來了！　毛衣、外套、超美手袋不買會後悔 陸「4千年一遇」美女撞衫Rosé！緊身背心洩S曲線遭網嫌：太做作 「書櫃整理4招」取用和歸位都方便！配IKEA、無印良品小物一起用超神 智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難 安潔莉娜裘莉「超緊液態裙」S曲線看光！　網驚呼：美到像雕塑品

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面