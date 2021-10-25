蔡依林靠襪靴營造逆天比例　「3840顆水鑽」纏繞腳尖閃出天際

記者鮑璿安／台北報導

亞洲天后 Jolin 蔡依林再度推出全新國際規格單曲《都沒差》，並釋出最新宣傳照引發熱議，她穿著性感中空禮服大秀傲人曲線，同時腳踩襪靴高跟鞋履營造極佳身材比例，鞋款採用3,840個水鑽搭配水鑽鑲成的鞋跟，果然助陣天后氣場。

▲蔡依林以Saint Laurent中空禮服搭配秋冬Cleo襪靴高跟鞋 。（圖／品牌提供）

蔡依林這次為新曲拍攝宣傳照，大秀性感好身材，以Saint Laurent中空禮服超深剪裁直接開到胃，伴隨著羽毛細節增添層次感，剛柔兼具的效果相當養眼。視線向下看，一雙細長美腿加以鞋履品牌Rene Caovilla 全新秋冬Cleo襪靴高跟鞋履收尾，創造了逆天身材比例，鞋款運用Cleo水鑽螺旋繫帶纏繞於鞋身上，採用3,840個水鑽，搭配以水鑽鑲成的鞋跟，讓天后從頭到腳都充滿吸睛亮點。





▲蔡依林穿著過膝高筒襪靴 。（圖／品牌提供）

蔡依林嬌小身材卻能創造逆天身材比例，選鞋就是一大玄機，她很常穿著襪靴單品，不僅能夠修飾腿型又能加強性感氣息，先前她曾在《Stars Align》MV中穿上Rene Caovilla 旗下Grace過膝高筒襪靴，以簡約設計結合現代風格，蔡依林選擇酒紅色系鞋款，搭配超短緊身連體衣，將身材營造得相當完美，搶眼造型令人印象深刻。

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