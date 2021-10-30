文／職場人

之前職場人曾寫過「7個最容易後悔的傢俱擺設，租屋族、首購族不想花冤枉錢請避開！」一文，相信職場人都已經知道租屋佈置、買家裝潢時，該注意哪些細節了？而今日編輯進階整理了6個室內設計師都推薦的佈置法，不用花大錢就可以提升租屋品質、居家氛圍，一起來看看！

小資族提升租屋品質方法1：擺上一塊地毯

▲6個室內設計師都推薦的佈置法（圖／pixabay）



小資族花小錢就能改善租屋品質的第1個方法為「擺上一塊地毯」，地毯不需要特別昂貴或高級，但可以讓租屋空間有「家」的溫暖、溫馨感。比較需要注意的是，之前編輯在「7個最容易後悔的傢俱擺設，租屋族、首購族不想花冤枉錢請避開！」一文中有提到，需要避開白色、淺色系地毯，因為照顧成本較高，所以比較推薦忙碌的上班租屋族挑選深、暖色系地毯。

小資族提升租屋品質方法2：吊燈增加明亮度

第2個提升租屋品質的方法則是「利用額外的燈飾增加空間明亮度」，比如吊燈、壁燈等，空間一明亮也會顯得不那麼擁擠，職場人可以試試看！不過，小資族比較需要考量的可能是「電費」負擔問題，如果想要折衷的話，編輯覺得香氛大豆蠟燭也是不錯的替代品，一樣可以營造居家氛圍，同時又有香氣，而且市面上不少大豆蠟燭的蠟燭油還可以作為保養油，一舉多得！

小資族提升租屋品質方法3：戶外傢俱很加分

如果職場人的居家是有個人戶外空間的，例如：頂樓、陽台、露台，那麼第3個「擺上加分的戶外傢俱」一定可以大大提升租屋品質，像是在頂樓放上舒適的桌椅、簡單的杯盤器皿，感覺就像是另一處度假區；在陽台放一張懶骨頭或小矮桌，光想是不是都覺得很愜意呢？一起來善用這些戶外空間提升居家品質吧！（也可以在這些戶外區裝上小燈串營造氛圍哦）

小資族提升租屋品質方法4：善用「壁紙」變換風格

如果有看「7個最容易後悔的傢俱擺設，租屋族、首購族不想花冤枉錢請避開！」一文的話，職場人應該都知道要避免特殊圖案的磁磚，因為磁磚更換成本高，且程序也比較繁瑣，若看膩想變換的話比較麻煩。但是我們可以折中使用「壁紙」來變換居家風格，例如：溫柔的碎花壁紙帶出優雅的鄉村風格，不過前提是要屋主同意貼壁紙哦！

小資族提升租屋品質方法5：選對「窗簾」質感up！

室內設計師Courtney Sempliner說：「窗簾是租屋處的靈魂，可以真正帶出美感的關鍵」，如果你的窗景正好面對的是另一棟大樓，或是望出去是車水馬龍的大馬路，窗簾正好可以遮住這些難看的景色，而且窗簾也可以為生硬、生冷的空間增添點軟性調，讓整體居家氛圍和質感up！

小資族提升租屋品質方法6：移動式傢俱、隔板便利性更高

第6個方法則是善用「移動式傢俱、層架或隔板」來制訂專屬居家空間，一個可移動的書架或隔板，可以隨時把一個房間變成獨立的餐廳或辦公空間，而且在空間配置上的變動性也比較高，對於空間有限的租屋族來說其實更為便利。

以上6個小資族提升租屋品質方法分享給大家，不論是租屋空間有限，還是居家佈置的預算有限，都可以試試看上述方法來增加自宅質感！

Source：insider

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