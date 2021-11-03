日本「首相筆記本」大熱賣！8款推薦可以隨身攜帶　完全不佔空間

文／職場人

日常有關注國際時事的職場人應該都聽過「首相筆記本」，其實這一詞是源自日本新任首相岸田文雄的「岸田筆記本（岸田ノート）」，A6大小剛好可以放於口袋，用途即是隨身攜帶便於記錄民意心聲，當岸田文雄在參選記者會中秀出口袋筆記本時不只令人印象深刻，首相筆記本也立馬成為網路話題，甚至變成熱賣商品！而今日編輯也精選了8款「職場人必備筆記本」，忙碌的職場人可以隨時攜帶，紀錄所需。

口袋筆記本推薦1：PLUS A6筆記本

▲日本新任首相岸田文雄在參選記者會中秀出口袋筆記本（圖／翻攝自newsweekjapan）



第1款要直接推薦和首相岸田文雄同品牌的PLUS品牌筆記本，A6大小剛好可以放入口袋隨身攜帶，時常需要外出辦公的職場人，有時一忙起來就會東忘西忘，若能買一款輕便的口袋筆記放在口袋，就不怕忘記！

口袋筆記本推薦2：PLUS×mizutama聯名限量

第2款推薦的口袋筆記本同樣是PLUS品牌，這一系列為誠品【2021理想的文具】獨家販售，特別與日本超人氣插畫家mizutama聯名，其筆記本的封面是由mizut ama設計可愛的文具圖案，而內頁紙張皆附有切割線，職場人寫完可將紙張單獨撕下，像是貼在其他文件或是當作便利貼都沒問題。

口袋筆記本推薦3：TRAVELER'S COMPANY 絕對防水筆記本

第3款推薦的口袋筆記本為TRAVELER'S COMPANY推出的「絕對防水筆記本」，這款筆記本用紙是使用特殊的衣服耐洗標籤紙製成，即使下雨天也不怕淋濕，完全是奔波於外或擔心重要筆記會被弄髒的救星！

口袋筆記本推薦4：KOKUYO Sooofa軟線 圈筆記本

第4款推薦的口袋筆記本是品牌KOKUYO的「Sooofa軟線 圈筆記本」，莫蘭迪色作為封面主色，一字排開令人選擇障礙，職場人可以針對不同的專案、企劃挑選不同顏色做分類，而這款筆記本封面還附有夾筆的缺口，不怕帶了筆記本卻忘了筆，完全是職場人必備的文具組合。

口袋筆記本推薦5：SAKURA櫻花筆記本

第5款推薦的筆記本是Noritake的「SAKURA櫻花筆記本」，翻開筆記本的內頁，可以看到印製錯落的櫻花瓣，令人驚奇的是內頁會隨機夾著櫻花模樣的小紙片，在翻頁的過程就像櫻花正在飄落般，美貌景緻直接辦公桌上呈現，使用如此精美的筆記本，工作心情也愉悅了起來。

口袋筆記本推薦6：T恤系列筆記本

第6款推薦的筆記本是Noritake的「T恤系列筆記本」，這款筆記本特別的地方在於內頁的小巧思，會依據封面探頭男孩、女孩穿著圖案，呈現橫條、 方格或空白，如果職場人覺得方格或空白的內頁比較好自由發揮，這本一定要入手！

口袋筆記本推薦7：Ye llow Pages黃頁筆記本

第7款推薦的筆記本是「Ye llow Pages黃頁筆記本」，封面乍看之下就像復古的電話名簿， 採用淡黃色薄紙還原從前翻閱電話簿的手感，懷舊氣息油然而生。編輯覺得這款筆記本的封面非常鮮明，擺在辦公桌上不只增添活潑度，也可以隨時提醒自己別忘記帶筆記本。

口袋筆記本推薦8：CLAP YOUR HANDS拍手筆記本

第8款推薦的筆記本是趣味性十足的「CLAP YOUR HANDS拍手筆記本」，內頁設計採手掌插畫，翻頁的時候就彷彿雙手在鼓掌，如果喜歡這種設計比較特別的人，可以收藏起來。

以上8本筆記本推薦給各位職場人，剛好誠品【2021理想的文具】於10月21日開跑，想要實際翻閱手帳或筆記本的職場人也可以至現場挑選哦。

Source：誠品

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