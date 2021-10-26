失婚女不等於失敗者！《瀑布》賈靜雯、王淨：社會給女人太多標籤

文／妞新聞

同樣是外貌與演技兼具、分屬兩個世代裡具代表性的女演員賈靜雯、王淨，這次在鍾孟宏導演的《瀑布》首次合作，演繹在疫情爆發期間逐漸改變關係的母女檔，對應到現在非常契合時事，即便是親密無間的家人，經過長時間的相處，總會有一些事默默產生變化，關係的分裂與修復，從壓抑再到重生，擁有不同生長背景、人生閱歷的兩代女性賈靜雯、王淨，肯定會碰撞出新東西。

賈靜雯、王淨初見彼此

乾！也太美了吧！

「乾！也太美了吧！」23歲的王淨用著時下年輕人常用的語助詞，來形容自己在「金鐘獎」後台初見賈靜雯的深刻印象，雖然「乾」只是用來表達驚訝的情緒，但本身有青春期女兒的賈靜雯卻在一旁小聲地說：「前面還加一個乾…」看得出來媽媽們對女兒使用這個法院認證的發語詞還是有點疑慮。（笑）

談起對王淨的印象，賈靜雯說：「原本就覺得她是很聰明漂亮的演員、演技很好，合作之後的感想也一樣。」賈靜雯也透露對於接《瀑布》有點猶豫，「因為女兒是高中生太大了，以前沒有嘗試過有點擔心。」但一得知女兒是王淨，馬上就覺得「漂亮的女兒很可以！」完全藏不住天秤座愛美的天性，不過不論是賈靜雯或王淨，妞編輯看過本人後都是覺得「乾！也太美了吧！」

鍾孟宏欽點的母女檔

為賈靜雯、王淨量身打造

這回兩人首次合作，卻不約而同表示是為鍾孟宏導演而來，有著《第四張畫》、《一路順風》、《陽光普照》等代表作的鍾孟宏早已在台灣享譽盛名，不過賈靜雯坦言：「接大導演的戲更會擔心自己的表現，而且又是有很多心境轉變、內心戲的角色，但同時也覺得角色很生活化，因此想挑戰看看！」王淨則表示：「除了可以跟鍾導、靜雯姐合作，看到劇本就覺得是一部很有趣的小說，讓人很投入，就決定接了。」

不過其實賈靜雯、王淨會這麼受劇本吸引是有原因的，據身兼編劇的鍾孟宏導演透露，有點控制的女強人媽媽「品雯」、有點叛逆的高中生女兒「小靜」，就是根據她們的形象量身打造，因此就算兩人是首次合作，也很快激盪出精彩的火花，而且她們的名字似乎也悄悄保留到了角色裡。

大導演與女明星的私下面貌…

其實他沒有想像中嚴肅

儘管鍾孟宏導演的執導風格以嚴格著稱，《瀑布》又是一部情緒較重的電影，不過拍攝現場氣氛其實很融洽，賈靜雯說：「鍾導沒有想像中那麼嚴肅，也會和大家開玩笑，甚至在電影中出現的咖喱飯也是他親自煮的。」王淨則語帶玄機說：「但大家都要把該做的事做好。」這番話引發眾人爆笑，但看到這邊大家應該也對鍾導的性格稍微有點了解。

在《瀑布》中有一幕是賈靜雯要把水吐在王淨臉上，妞編輯也好奇關於這樣的「親密交流」有沒有發生什麼趣事？賈靜雯說：「因為要吐得水花四散又得很突然，因此吐了幾次才成功。」王淨則開玩笑（造謠）說：「被吐水不緊張，不過靜雯姐是先把水漱了幾圈才吐出來，我臉上還有菜渣！」驚人發言也讓一旁的賈靜雯瞪大眼睛急撇清，讓人發現女明星意想不到的一面…

疫情下漸變的親子關係

變得更會表達愛

叛逆的女兒因為媽媽生病而變得更會表達「愛」，是《瀑布》劇情的一大轉捩點，聊到片中母女關係的「漸變」，王淨說：「其實都是跟著靜雯姐的情緒走，而且她私下也是容易親近的人，一切就很自然而然。」賈靜雯則表示：「比起表演控制狂、生病等變化，拋開過去的表演方式、挖出心裡的東西更困難！」不過她也笑說：「可能有不同年齡層的女兒，才能切換不同的樣貌，原來我能演是因為我本來就精神分裂了！」

有別於叛逆的樣子，王淨表示私下自己對媽媽「非常百依百順」，絕對不會像電影中一樣吃飯要讓媽媽在門口叫半天，會在飯煮好之前就在餐桌坐好，不會能讓媽媽感覺自己是廚師，不過不曉得這是因為王淨是吃貨，還是說求生欲滿點。戲裡戲外差很多的王淨也笑說：「接演《瀑布》可以做一些平常沒做過的叛逆事，滿開心的。」看來兩人都以不同的方式進到戲裡與角色裡。

失婚女等於失敗者？

20代、40代女性看法大不同

網路上有不少關於失婚女「如何重新過上美好人生」、「從失敗中得到的幸福領悟」的文章，但給予離婚男的建議卻不多，彷彿女性離婚後就等於不幸、失敗者，必須得「重新幸福」才行。這個議題在《瀑布》中也有稍微聚焦，不過對於這種社會給予的壓力，20代的王淨、40代的賈靜雯有著不一樣的看法。

或許因為曾受過流言蜚語，賈靜雯說：「其實現代社會還是會有一些不公平的觀念，因此會讓女性不願意去面對，甚至覺得丟臉，或是藏起不好的一面。」曾在美國讀書、唸女校的王淨則表示：「從來沒有特別感受到這件事，雖然現在很多人提倡女權，但可能我很幸運一直身在性別平等的環境，當時看到劇本也曾想過『真的會有人在意嗎？』」果然不同世代的人想法不同，也有機會交流出新的啟發。

那些在角落裡發現的愛

願世界多一點善意與包容

《瀑布》以疫情下為背景十分契合時事，但在生活化的主題中賈靜雯、王淨也分別有新收穫、被療癒的部分，賈靜雯説：「參與這段『母女關係』從緊繃到和緩的過程很過癮，而且很喜歡《瀑布》給人『希望』的樣子。」大家對瀑布的印象是有大量的水向下墜落，不過這雖然是「衝擊」但同時也象徵著「重生」，以及連綿不絕的愛。

王淨則覺得：「除了母女之間關係的轉變很溫暖，以前對精神病不了解，常常看網民點評有關精神病的議題，但演完《瀑布》後開始會好奇『如果這些人本身或家人有精神狀況，他們是否會有一樣的發言？』因而有了新的思考方向。」或許在我們不常發現的角落裡，還有許多事情正在發生，願世界多一點善意與包容，還有希望。

Editor／Chiayu Tien

Photographer／楊捷淞

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