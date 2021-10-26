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《第一爐香》彭于晏「渣句」盤點：我不能答應你結婚，但能給你快樂

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編輯 / Jhen　圖 / 翻攝微博＠電影第一爐香官微

近日由金馬影后馬思純、彭于晏主演的電影《第一爐香》終於上映了！改編自張愛玲同名小說，劇情講述由馬思純飾演的上海女孩葛薇龍，為了留在香港求學，投靠富有多金的姑媽梁太太，在她有意引導下，葛薇龍從單純的女學生漸漸變成沈溺在上流社會紙醉金迷的交際花，這之間她更被彭于晏飾演不羈又帥氣的「渣男」喬琪喬吸引，一心只想著要嫁給他，卻不想一步一步將自己推入慾望的深淵當中。

▲第一爐香金句 。（圖／翻攝微博）

在張愛玲犀利又細膩的筆下，愛情總是夾雜著慾望、謊言、墮落、犧牲，最後只能深陷其中，就像彭于晏在劇中多句渣到不行的「渣男語錄」讓不少人氣憤不已，而馬思純卻依舊無法自拔，以下一起來看看《第一爐香》中虐心又寫實的經典台詞。

喬琪喬

▲第一爐香金句 。（圖／翻攝微博）

＃我不能答應你結婚，也不能答應你愛，但是我能答應給你快樂，這不是世上最難得的東西嗎？

＃我打算來看你，如果今天晚上有月亮的話。

＃我不願結婚，我不是為自己，是為你們這些人。

＃現在你可憐，我也可憐，不如你放過我，我也放過你。

葛薇龍

▲第一爐香金句 。（圖／翻攝微博）

＃我愛你，關你什麼事。

＃她們是不得已，我是自願的。

＃我都知道，我只是不知道，為什麼固執地愛他。

梁太太

▲第一爐香金句 。（圖／翻攝微博）

＃唯有一樁事是最該忌諱的，那就是你愛人家、人家不愛你。

＃誰沒年輕過，年輕是多大的本錢？

＃你這個人呀，臉又嫩，心又軟，脾氣又大，又沒有決斷，而且一來就動了真感情，根本不是這一流的人才。

＃他拿定了你心裡就他一個人，所以才敢隨隨便便的，不把你當樁事看待。

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關鍵字：

彭于晏, 馬思純, 第一爐香, 張愛玲

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