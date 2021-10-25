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香港前女首富甘比露一角愛馬仕入門包　又是超難買的限量款

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▲▼ 甘比 。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

▲身穿香奈兒高領毛衣的甘比（左）與鄭秀文開心聚餐。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

香港前女首富、身家高達2510億元的富商劉鑾雄夫人甘比（陳凱韻），10月4日度過42歲生日，近日好友港星鄭秀文雖然延後替她慶生，但她仍相當開心，連連在IG與限時動態分享姊妹淘聚會照，寫下「又是一個愉快的心靈交談！神奇的事情之後陸續發生了！『在人不能，在神能』」，而她一身富太太的行頭再次受到矚目，身後是被視為愛馬仕（Hermes）最佳入門包Herbag，不過是很難買到的特殊款。

▲▼ 甘比 。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

▲鄭秀文為甘比慶生，她的食指戴312,000元Boucheron Quatre戒，身後則是愛馬仕Herbag飛馬圖案包。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

與鄭秀文聚會當天，甘比穿香奈兒（CHANEL）剛上市的Coco Neige系列高領毛衣，開心切著餐廳準備的生日小蛋糕，身後露出名牌包的一小角，是愛馬仕以經典Kelly包為靈感的Herbag，結合半皮革、半帆布且大膽玩色彩與材質碰撞出新火花的設計，梯形包身又微帶圓潤感，在日常很容易搭配，甘比身為愛馬仕超級收藏家，包款自然不凡，是飛馬圖案的限量款。

不僅愛馬仕包吸睛，甘比切蛋糕照也洩露名牌珠寶的蹤影，當中包括法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）要價312,000元的Quatre寬版戒指。照片中她笑盈盈，很享受與鄭秀文的相處時光，透露兩人無所不談又毫無顧慮，彼此都卸下豪門太太與大明星的心防。

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關鍵字：

香港前女首富, 甘比, 陳凱韻, 鄭秀文, 愛馬仕, Hermes, CHANEL, 香奈兒, Boucheron, 寶詩龍

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