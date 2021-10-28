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改善睡眠品質先養成3個習慣　「舒眠精油」原來可以這樣用

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編輯／Beverly

睡眠品質的好與壞，關係著我們一整天的身體及精神狀況，進而影響工作及課堂上是否能夠快速進入狀態，因此對每個人來說有好的睡眠品質是非常重要的。以下為你介紹3個有助睡眠的小撇步，改善你的睡眠品質，打造有精神的每一天！

▲3個有助睡眠的小撇步。（圖／Unsplash）

固定時間睡覺，並將室內調暗

每天在固定的時間醞釀睡眠情緒，前後間隔時間盡量不超過1小時，養成固定的生理時鐘。除此之外，睡眠最大的殺手就是手機、平板和電腦等3C產品，所以除了固定時間睡覺外，睡覺前的1小時要將臥室的燈光調成昏暗橘色調，並停止使用任何電子螢幕，就能更快速有效的進入睡眠狀態。

睡前3小時不進食、不激烈運動

睡前3小時不要吃東西，因為胃裡面的食物沒有消化完，身體是無法休息的，且睡前進食會打亂身體的晝夜節律，並減弱有效燃脂的能力。另外，適度的伸展和拉筋可以幫助睡眠，但切記不要激烈的運動，雖然會讓身體感到疲累，但反而不好入睡。

使用精油放鬆身心

想要更好入睡，適當的使用精油擴香也可幫助安撫情緒、舒緩壓力，將5～6滴精油滴入拖地水當中，打掃環境後整個空間充滿香氣，或於小蘇打粉中滴入少量精油，放置在鞋櫃及衣櫥內，會散發天然香氣消除一些異味分子。

另外舒眠精油還有這些用法一定要知道：將精油滴1～2滴於手掌，以按摩的方式直接塗抹、擦拭，幫助精油分子更快速進入體內活絡血液及淋巴循環，可消除疲勞、提振精神。若是有拉傷、肌肉痠痛、瘀血等症狀，可用「盆浴及冷、熱敷」的方式鎮定發炎的肌肉，緩解肌肉僵硬緊繃等不適。除此之外，植物氣味的差別也有不同的療效，可依據自己喜歡的香氣或需要改善的問題，選擇不同配方的精油。

▲精油可以美容也能放鬆身心，舒眠精油這樣挑。（圖／Pexels）

無印良品綜合精油不論在日本還是台灣都很夯，多款香調適用不同的情境，睡前大推這款「放鬆」，調和了佛手柑、甜柑橘等，輕鬆沉穩的香氣使人在醞釀睡意的同時，得到身心舒暢的效果。

▲5款精油。（圖／翻攝自無印良品，植物者，芳療家，芙樂思，香草集官網）

▲MUJI無印良品綜合精油（放鬆）。（圖／翻攝自MUJI 無印良品官網）

精油界的明星品牌植物者，主打以純淨單方精油為基礎，可提振精神、放鬆焦躁的情緒。最有名的「搖籃曲複方精油」是以岩蘭草及安息香調合而成的緩和系精油，提供身心深層放鬆，改善長期緊繃的情緒壓力。

 
 
 
 
 
 
 

有機精油品牌芳療家，使用創新的蒸餾技術，保留植物最原始的活性分子，最受歡迎的「深層放鬆」使用具有放鬆情緒及改善睡眠品質的薰衣草及洋甘菊精華，結合佛手柑及安息香療癒的氣味， 是芳療初學者的基本入坑款。

▲5款精油。（圖／翻攝自無印良品，植物者，芳療家，芙樂思，香草集官網）

▲芳療家深層放鬆精油。（圖／翻攝自芳療家官網）

通過世界最高等級精油認證HEBBD的芙樂思，同樣是有機精油界的佼佼者。經典萬用的「紓壓放鬆複方精油」以甜橙、苦橙葉及檸檬草調合而成，可改善肩頸僵硬及頭痛問題，是緩和負面情緒的最佳選手。

▲5款精油。（圖／翻攝自無印良品，植物者，芳療家，芙樂思，香草集官網）

▲芙樂思紓壓放鬆複方精油。（圖／翻攝自芙樂思官網）

台灣超夯的香草集推出一款綜合七種對應脈輪的「氣場專用」精油，使用活化身心的杜松果、能提振精神的葡萄柚及具有安神效果的乳香等等，想要通體舒暢，可以試試一瓶多功能療效的脈輪精油。

▲香草集氣場專用精油。（圖／翻攝自香草集官網）

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關鍵字：

睡眠品質, 精油, 香氛精油, 助眠, 美容覺

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