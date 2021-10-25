皮膚容易乾？營養師推薦8種「美肌食物」　第1種還能助抗痘

▲營養師曝8種食物有助於肌膚養護。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

最近天氣明顯轉涼，正式進入寒冷秋冬時節，不少人肌膚開始變得乾燥甚至脫屑，除了利用滋潤乳液、乳霜加強保濕，多吃「美肌食物」也有幫助！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了對對皮膚有益的8種食物，尤其肌膚本身較乾燥的人、天氣寒冷時都很適合多吃。

＃鮭魚



鮭魚含有豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，可滋潤肌膚、幫助抗發炎，也能幫助預防青春痘。

＃南瓜籽、海鮮



南瓜子及牡蠣、鮮蝦等海鮮，含有豐富鋅，與皮膚修復有關，能幫助改善皮膚狀況。

＃黑巧克力（70%以上）



黑巧克含有多種類黃酮成份，其中黃烷醇有很強的抗氧化作用，可以減少皮膚光害，但建議要選擇低糖的黑巧克力（70%以上），且適量攝取就好。

＃番茄



番茄富含茄紅素，可以幫助減少皮膚光害。

＃奇異果



奇異果富含維生素C，與膠原蛋白合成有關、能幫助抗氧化，可避免肌膚角化，還能預防惡性貧血。

＃內臟類食物



內臟類食物富含維生素A，可避免皮膚乾燥，促進肌膚組織生長，有利於預防、改善痤瘡情況。

＃綠茶



綠茶含有豐富的多酚類抗氧化劑，可以幫助減少肌膚衰老。

＃葵瓜子



維生素E，可幫助抗氧化、減少光害。

除了以上8種對養護肌膚很有幫助的「美肌食物」，針對許多愛美女性很在意的膠原蛋白，蕭瑋霖也曾分享維生素C對於膠原蛋白合成是必要元素，日常生活中多補充富含維生素C的食物，也能幫助膠原蛋白合成。

而維生素C大多存在於蔬果當中，建議平時可多吃新鮮蔬果，像是深綠色蔬菜、糯米椒、青椒甜椒及柑橘類水果、芭樂、奇異果、木瓜、草莓等都是不錯的選擇。

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