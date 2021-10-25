金高58「60週年白金龍限量酒」開賣　不到700元收藏初代陳香

▲金酒與黑松合作推出「白金龍上市60週年經典紀念版」。（圖／黑松提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台味十足的金門酒廠，近期聯手老牌飲料廠黑松，推出「白金龍上市60週年經典紀念版」，以白金龍發源地的「金城老酒廠」，並採用第一代白金龍原生麴菌釀造的酒款，搭配噴瓷瓶身設計，讓整體質感升級，不到700元的平實價格就能收藏。另近期法藍瓷與馬祖酒廠也推出「媽祖護佑」限量酒，精巧瓶身也讓詢問度居高不下。

白金龍誕生於1962年，是金門酒廠最具代表性的酒款之一，而濃厚東方味的雙龍酒標，在透明的瓶身裡裝著清澈的高粱酒，也成為台灣高粱酒的經典樣貌，2019年推出的鍍金特仕版，在國際賽事中脫穎而出，在2020年又推「58傳奇紀念版」，出現全台搶購潮，在網路上也吹起一波討論。

今年為慶祝白金龍上市60週年，黑松聯手金門酒廠震撼推出58白金龍「源酒」，其取名意指，尋根白金龍發源地「金城老酒廠」，以單一金城老酒廠出品，內源酒採用歷經60年第一代白金龍原生麴菌，釀製出獨特的酒體，入口時有古董老沉木香之氣，中段則口感陳年蜜餞酸甜，後段有持久紮實陳香，酒體醇厚協調，口感豐富。

而瓶身則仍以經典設計為底，採用噴瓷及燙金技術，襯托出源酒的珍稀及限量感，雙龍的呈現也更加立體精緻，從內到外都有故事。「白金龍上市60週年經典紀念版」即起全台各地陸續上架，售價695元。

▲法蘭瓷與馬祖酒廠聯名推出馬祖主題限量酒，瓶身精巧細緻。（圖／法藍瓷提供）

台灣藝術品牌法藍瓷，日前與馬祖酒廠、承釀淳酒業合作，推出以媽祖為題的「媽祖護佑」限量酒，以法藍瓷擅長的工藝技巧，打造立體媽祖的精緻瓶身，且取馬祖當地知名景點媽祖巨神像為靈感，呈現出具收藏價值的藝術酒款。

該款限量酒內裝馬祖頂級大麴酒，馬祖酒廠選擇更耗時的固態釀造，讓珍貴麴菌、冷冽泉水與純淨空氣，在寧靜的花崗岩坑道中醞釀一千多日，為口感細緻香醇的大麴酒款。全台限量3700件，售價37,000元。

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