萬寶龍聯手紐約時尚牌推潮包　黑配件青檸色飾邊吸睛

▲萬寶龍與Public School New York兩位創辦人Dao-Yi Chow(左)、Maxwell Osborne聯手推出聯名系列。(圖/萬寶龍提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

萬寶龍(Montblanc)致力年輕化設計,最新配件與紐約時尚品牌Public School攜手,推出Montblanc x PSNY聯名皮件與配件系列,採用再生纖維與其他環保等材料,打造主體為黑色但又以亮眼青檸色飾邊的包款,宣揚精品包款既時尚又對環境保護負起責任。

▲萬寶龍 x PSNY聯名系列旅行袋,約44,000元。

Public School是由台裔設計師周道一(Dao-Yi Chow)和Maxwell Osborne於2008年創立的時尚品牌,萬寶龍邀他們創作黑色再生尼龍製成的行李袋、信封包、迷你信封包和腰包,並搭配青檸色飾邊;細節處所使用的不鏽鋼為百分之百可回收,而塑膠材質鎖扣與搭扣也是透過回收再利用而賦予新生,同時採用回收聚酯纖維背帶,製作所需能源減少了59%,使得二氧化碳排放量減少了32%。最有趣的是亮眼的青檸色皮夾以粒面皮革剩料製成,印有「The pen(cil) is mightier than the sword」(筆鋒比劍利)字樣。

▲萬寶龍x PSNY聯名系列迷你信封包(左)約13,300元,青檸色名片夾。

跨界聯名總能創造話題,義大利品牌Loro Piana近日與日本潮流教父藤原浩合作推出中性風設計膠囊系列,融合街頭潮流與Loro Piana Tasmanian Super 150'S羊毛™到小山羊喀什米爾等頂級面料,呈現出藤原浩風格的標誌海軍藍色、黑色、炭灰色和白色服裝,穿插裝飾在日本文化中象徵幸福與互動交流的「Tsunaghi」鎖鍊圖案,展現低調奢華魅力。

▲Loro Piana與藤原浩攜手合作推出全新膠囊系列。(圖/Loro Piana提供)

►萬寶龍黑色潮包特殊Logo含深意 從皮革到搭扣製作都環保

►萬寶龍致敬伊莉莎白泰勒 罕見紫色眼眸成鋼筆主色調