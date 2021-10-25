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萬寶龍聯手紐約時尚牌推潮包　黑配件青檸色飾邊吸睛

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▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍與Public School New York兩位創辦人Dao-Yi Chow（左）、Maxwell Osborne聯手推出聯名系列。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）致力年輕化設計，最新配件與紐約時尚品牌Public School攜手，推出Montblanc x PSNY聯名皮件與配件系列，採用再生纖維與其他環保等材料，打造主體為黑色但又以亮眼青檸色飾邊的包款，宣揚精品包款既時尚又對環境保護負起責任。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍 x PSNY聯名系列旅行袋，約44,000元。

Public School是由台裔設計師周道一（Dao-Yi Chow）和Maxwell Osborne於2008年創立的時尚品牌，萬寶龍邀他們創作黑色再生尼龍製成的行李袋、信封包、迷你信封包和腰包，並搭配青檸色飾邊；細節處所使用的不鏽鋼為百分之百可回收，而塑膠材質鎖扣與搭扣也是透過回收再利用而賦予新生，同時採用回收聚酯纖維背帶，製作所需能源減少了59%，使得二氧化碳排放量減少了32%。最有趣的是亮眼的青檸色皮夾以粒面皮革剩料製成，印有「The pen(cil) is mightier than the sword」（筆鋒比劍利）字樣。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍x PSNY聯名系列迷你信封包（左）約13,300元，青檸色名片夾。

跨界聯名總能創造話題，義大利品牌Loro Piana近日與日本潮流教父藤原浩合作推出中性風設計膠囊系列，融合街頭潮流與Loro Piana Tasmanian Super 150'S羊毛™到小山羊喀什米爾等頂級面料，呈現出藤原浩風格的標誌海軍藍色、黑色、炭灰色和白色服裝，穿插裝飾在日本文化中象徵幸福與互動交流的「Tsunaghi」鎖鍊圖案，展現低調奢華魅力。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲Loro Piana與藤原浩攜手合作推出全新膠囊系列。（圖／Loro Piana提供）

►萬寶龍黑色潮包特殊Logo含深意　從皮革到搭扣製作都環保

►萬寶龍致敬伊莉莎白泰勒　罕見紫色眼眸成鋼筆主色調

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, Public School, Loro Piana, 藤原浩

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