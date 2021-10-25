3款高CP值底妝新品！Za光圈氣墊一拍奶油肌　#生吐司粉撲可愛又萬用

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

想要輕透有光澤但同時又能完美修飾肌膚瑕疵的精緻無瑕底妝，不一定只有專櫃底妝才能達到，開架也有不少高CP值的底妝好物備受推崇。像是即將推出的1028水粉底及Za光圈氣墊，都能打造出服貼無瑕的光澤奶油肌，還有近日一推出就大受好評的J-LIN「生吐司粉撲」，可乾濕兩用的輕透妝感，加上高顏值、小資價格，堪稱新一代底妝神隊友。

▲1028 極上鏡柔光超磁水粉底，30ml，NT$530。



1028將於品牌日10/28當天推出全新「極上鏡柔光超磁水粉底」，創新美肌調光粉體，擁有輕盈的絲滑柔潤質地，能完美隱飾肌膚瑕疵，煥發澎亮無瑕的自然光澤感，添加玻尿酸及水解膠原蛋白等保養成分，並搭配Pro Stay系列專屬超持久科技，讓底妝保持長效水潤，服貼不脫妝。

▲Za 美肌光圈輕氣墊，12g，NT$680。



獨特水凝潤澤粉體，搭配彈力濾網設計和多重保濕、亮白成分，上妝瞬間會由霜狀質地轉化為水潤粉底，緊密服貼肌膚，瞬間提亮又保濕，輕鬆打造自帶美肌光圈的光澤奶油肌，修飾毛孔與瑕疵的同時，輕透不黏膩。擁有PF45/PA++++高防曬係數，並專為台灣肌膚研發色調，共推出白皙、明亮、自然三款色選。

▲J-LIN 日常系列＃生吐司粉撲，2入，NT$169。



「日常系列＃生吐司粉撲」將美妝蛋的韌性與粉撲的輕巧完美結合，採用美國DOW非乳膠材質，打造猶如生吐司般的Q彈延展質地，還可乾濕兩用，輕鬆打造清透裸妝，不僅粉底液，連粉餅、腮紅、眼影甚至打亮修容等粉類彩妝也能使用上妝，不吃粉、不起屑、好清洗，更針對多款日韓知名品牌粉盒，一口氣推出7種尺寸粉撲，可依粉盒、容器自由挑選。

►2021週年慶必買10款「底妝組」盤點！蘭蔻零粉感59折、SUQQU買2送5



►夢幻聖誕倒數月曆來了！Dior內含3款香氛世家 PAUL＆JOE貓咪唇膏＋眼影正貨