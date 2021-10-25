奶酥竟不是第一！營養師公開「抹醬吐司熱量排行榜」

▲抹醬吐司熱量大不同，吃錯小心容易變胖。（圖／Unsplash、翻攝自FB/營養師高敏敏）

記者曾怡嘉／台北報導

吐司控看過來！你喜歡吃薄片還是厚片呢？吐司抹上花生醬和果醬好對味，但你知道不同抹醬熱量卻差很大嗎？營養師高敏敏分享各式吐司抹醬的熱量排行榜，第1名竟不是奶酥，香蒜原來才是大魔王。

高敏敏說明，早餐店的四方形吐司，一片約70大卡，厚片吐司一片270大卡，將近一碗白飯熱量，圖片標示的熱量是以一片加上15g抹醬為單位，若是喜歡兩片夾在一起吃，熱量就要乘以2。

15g抹醬大概是多少量呢？高敏敏分享，一般飯店或飛機上提供的小盒果醬就是15g，小盒奶油就是10g，她也提醒一般甜口味吐司，通常都不會有蔬菜在裡面，主要是滿滿澱粉和糖份，如果真想吃，建議可多加一份乳製品和蔬果，這樣搭配最營養。

營養師夏子雯也在臉書分享，抹醬熱量高低，主要是看其中的奶油和精緻糖含量多寡，像是香蒜醬，油脂在它的食品成分中擺在第一位，就代表是原物料中含量最高的，自然熱量就會比較高；而其它口味的抹醬，也會依據原物料的成分而使熱量有所不同。

口感較為清爽的果醬類，因不含油脂，熱量就會少些，她也提醒除非是沒有額外加糖的果醬，否則都多半含有不少的精緻糖喔！面對熱量魔王建議兩個禮拜最多吃一次，並要控制其它食物中的飽和脂肪酸、精緻糖的攝取，才不會超標。

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