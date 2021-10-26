42歲秦嵐「U字露背裙裝」狂曬零贅肉身材　胸下心機「挖洞」太邪惡

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女星秦嵐接連以《延禧攻略》、《理智派生活》等影視作品成功擄獲大批粉絲，近日她出席新劇《突圍》發佈會，一身黑色挖洞禮服驚豔全場，轉過身大U剪裁一路開至腰身，美背瞬間一覽無遺，緊接著又穿著緞面深V洋裝亮相保養品牌活動，貼身裙裝完美勾勒出她傲人身材，胸下更是小心機「開洞」，引來網友狂讚：「太害羞了」、「眼睛該放哪」、「視角太邪惡」。

▲秦嵐一身黑色挖洞禮服出席新劇《突圍》發佈會。（圖 / 翻攝微博）

今年已邁入42歲的秦嵐，少女般的凍齡臉蛋，每每出席活動都會成為焦點，日前她現身新劇《突圍》發佈會，穿著一襲黑色挖背禮服登場，裙裝貼身效果瞬間曝光她纖瘦的S曲線，加上胸前交叉綁帶設計使得鎖骨線條完美展露，維持超好的驚人體態，看不見絲毫贅肉。

▲秦嵐背後的深U剪裁大方放送美背。（圖 / 翻攝微博）

而秦嵐背後的深U剪裁更是一路開至腰身，直接放送美背，搭配一頭浪漫的大波浪捲髮與紅唇，讓她舉手投足都散發迷人女人味。

▲秦嵐換上緞面禮服為保養品牌麥吉麗站台。（圖 / 翻攝微博）

秦嵐接著又以代言人之姿為保養品牌麥吉麗站台，只見她換上垂墜感的全白洋裝，深V領口設計與胸前挖洞上下齊發，惹火模樣令粉絲們忍不住臉紅心跳，再以收腰方式勾勒出她傲人的螞蟻腰身，緞面材質在折射下散發貝殼光澤，順勢仙氣爆棚。從秦嵐在IG曬出的美照中，她直接以撩人姿態側躺在沙發慵懶擺拍，腳踩細根高跟鞋，一雙修長美腿在裙擺下一覽無遺。

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