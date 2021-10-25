網揭「6個變醜壞習慣」，常做小心毀容、看起來肥一圈！

編輯 / Amber

照著鏡子覺得自己就是哪裡不對勁，拍照總要挑角度才好看，明明少吃多動，可是怎麼看就水腫，看起來就像胖了3公斤，究竟是怎麼回事呢？網路盤點「6個變醜壞習慣」，你也犯了嗎？趕快改正才不會讓顏值崩壞。

#低頭玩手機

現代人每天3C不離身，時常低頭玩手機，雙下巴和頸後凸起的富貴包問題都是低頭惹的禍，滑手機請注意姿勢，盡量平視不要低頭，記得每天定時舒緩筋骨，不要一直維持同一個姿勢。

#吃飽就坐著

每次一吃飽就會犯睏，許多人在餐後總喜歡賴在沙發上，能坐著就不站，能躺著就不坐，請留意這樣的行為會讓大肚腩和水桶腰找上門，吃完飯後記得至少維持站姿10分鐘，幫助促進代謝，同時避免腹部脂肪堆積。

#久坐

上班族常常久坐，導致下半身循環變慢，加上不當飲食習慣，很容易有下半身肥胖問題，即便久坐辦公室，也要適時起來走一走，若是久坐愛吃又不動，很容易導致下盤肥大，要瘦下來就很難。

#習慣駝背

駝背不是老年人專利，不少年輕人都有駝背習慣而不自知，長期下來不只影響儀態，還會有肩頸痠痛的毛病。

#單側咀嚼食物

咀嚼也有大學問，若總是習慣用同一邊來咬東西，容易變成大小臉，記得左右都要咀嚼，才不怕有臉部死角，拍照還得挑角度。

#睡前喝水吃東西

很多人熬夜晚睡，養成吃宵夜的壞習慣，要知道累積下來不只會變胖，還會增加腸胃負擔，如果不想隔天臉部浮腫，宵夜能免則免，睡前水分也要適量攝取才對。

►奶酥竟不是第一！營養師公開「抹醬吐司熱量排行榜」



