迪麗熱巴罕見「披上白紗」變甜妹！　微露胸前陰影網暴動了

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴高顏值總能讓人驚艷，近期她現身洗髮品牌直播活動，罕見披上白紗打造過人仙氣，並以蓬蓬袖與深V剪裁加持，使得好身材若隱若現，搭配上一頭中分長髮，簡直是夢中女神模樣，令許多粉絲眼前一亮。

▲迪麗熱巴披上白紗造型可人 。（圖／翻攝自微博）

29歲迪麗熱巴出道多年造型相當多變，這次現身直播活動，迪麗熱巴一頭氣質中分長髮加持，換上簡潔白紗模樣可人，禮服來自來自洛杉磯新星婚紗品牌Eva Lendel，品牌成立短短5年，以獨特線條與夢幻質感聞名。且該套禮服不走尋常路線，運用誇張的蓬蓬袖加上收腰細節輔助，讓迪麗熱巴身型更為纖細，同時胸前開出深V，火辣與柔美兼具，多個角度毫無死角。

▲迪麗熱巴以 Kim Kassas Couture 香檳色長裙亮相 。（圖／翻攝自微博）

日前迪麗熱巴還以 Kim Kassas Couture 香檳色長裙亮相，性感的液態質地完美遊走S曲線，隨著高開衩裙襬讓逆天長腿見客，並以束腰綁帶細節修飾中央，特別彰顯了迪麗熱巴的身材優勢，最後腳踩Rene Caovilla進行完美收尾，同樣是相當成功的造型。

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